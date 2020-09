Covid-19: कोरोना के इलाज में कारगर है Vitamin-C, कैसे बढ़ती है इससे इम्युनिटी

हर साल फ्लू से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं और 1 लाख लोगों की मौत होती है. इसी तरह कोविड-19 जो SARS-CoV 2 की वजह से होता है, यह एक गंभीर फ्लू के समान है. केवल अंतर यह है कि फ्लू के इलाज की गाइडलाइंस स्थापित की गई हैं जबकि कोविड-19 की स्थिति में इसे लेकर बहस है. यह वायरस हवा में तीन घंटे के लिए मौजूद रह सकता है और हवा में रहता है. यह संक्रमित व्यक्ति के सांस छोड़ने, छींकने या खांसने पर बाहर आता है.

आखिर में, किसी भी वायरल इंफेक्शन की तरह हमारे इम्यून सिस्टम को इससे छुटकारा पाना होता है. इस तथ्य की पुष्टि दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने कही है जहां हजारों टेस्ट हुए और यह पाया गया कि आधे लोगों को संक्रमण हुआ और वे बिना कोई लक्षण दिखाए इससे बाहर आ गए. इसकी वजह उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होना था जिसने वायरस के कोई बुरा असर करने से पहले ही उसे ठीक कर दिया.

भारत में भी बहुत लोगों को पॉजिटिव टेस्ट किया गया है लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं दिखे. लोगों का केवल छोटा भाग है (औसतन लगभग 5 फीसदी) जिसमें पहले से को-मोरबिडिटी मौजूद थी जिससे उन्हें परेशानी होती है और यह गंभीर परेशानी और आईसीयू केयर की जरूरत होती है.

विटामिन सी को 20वीं सदी की शुरुआत में Albert Szent-Gyorgi ने पहचाना था, जिसकी कमी से स्कर्वी होता है. स्कर्वी को शुरुआत में निमोनिया से जोड़ा गया था जिससे यह पता चलता है कि स्कर्वी का निमोनिया पर भी असर हो सकता है.

1970 के दशक में नोबेल विजेता Linus Pauling ने सर्दी जुखाम के इलाज में विटामिन सी के डोज को इस्तेमाल करने को लोकप्रिय बनाया था. इसके पीछे कारण है कि जब कोई जानवर किसी बीमारी से गुजरता है, तो वह अपने अंदर विटामिन सी का उत्पादन करते हैं. मनुष्यों ने इसकी क्षमता को खो दिया है. इसलिए हम इस जरूरी पोषक तत्व को खो देते हैं. इसे शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता और इसके लिए रोजाना लेने की जरूरत होती है जिससे पर्याप्त स्तर बना रहे. इसके साथ धूम्रपान, खराब लाइफस्टाइल और पर्याप्त पोषक तत्व नहीं लेने से आबादी का बड़ा हिस्सा विटामिन सी की कमी से जूझता है.

1950 और 1960 के दशक में विटामिन सी की कमी को लेकर बहुत स्टडी हुई जिनमें पाया गया कि कम विटामिन सी लेने से ज्यादा लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है. इसलिए प्रति दिन 4 से 6 ग्राम विटामिन सी लेने का सुझाव दिया जाता है. एक स्टडी से पता चला है कि इतना विटामिन लेने से कोल्ड और फ्लू के लक्षणों में 85 फीसदी की कमी आती है. जिन लोगों को यह लगता है कि वह फलों से विटामिन सी हासिल कर सकते हैं, उनके लिए यह समझना जरूरी है कि 20 संतरों से 1 ग्राम विटामिन सी मिलता है और यह लेना असंभव है.

कोविड-19 की स्थिति में फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने का मुख्य कारण ज्यादा मुफ्त रैडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो इम्यून सिस्टम के सही काम न करने की वजह से होता है. यह वायरस को खत्म करने की कोशिश में होता है. विटामिन सी एक पावरफुल एंटी-ऑक्सीडेंट है जो इन फ्री रैडिकल को बेअसर करके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है. जब ऑक्सीडेंट और एंटी-ऑक्सीडेंट के बीच बैलेंस नहीं रहता, तो नुसान होता है और मरीजों की बीमारी बिगड़ जाती है. पर्याप्त विटामिन सी लेकर हम अपने शरीर के एंटी ऑक्सीडेंट स्टेटस को बढ़ा सकते हैं.

न्यूयॉर्क, चीन और शंघाई के बहुत से अस्पतालों ने कोरना के गंभीर मरीजों का इस्तेमाल करने के लिए Intravenous Vitamin C का इस्तेमाल शुरू किया है. यहां से प्रमाण बेहतर नतीजों को दिखा रहे हैं.

(इसके लेखक Pollachi के Mirakle Wellness Clinic के Senior Integrative Medicine Consultant हैं. यह केेवल जानकारी के लिए है. किसी दवाई आदि को लेने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह लें.)

