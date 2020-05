लॉकडाउन: इमरजेंसी में करनी है लंबी यात्रा, ई-पास पाने के लिए अपनाएं ये प्रॉसेस

भारत में लॉकडाउन के 50 दिन पूरे हो गए हैं. इस बात की संभावना है कि कुछ राज्य इसे आगे भी बढ़ाने वाले हैं. हालांकि कुछ राज्यों ने छूट देने का इशारा किया है. केंद्र और राज्य सरकारें अभी भी लोगों से जरूरत न होने पर घरों के अंदर ही रहने को कह रही हैं. लेकिन हो सकता है कि आपको इस दौरान किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से यात्रा करने की जरूरत पड़ जाए. ऐसे में राज्य सरकारें अपने नागरिकोंं को लॉकडाउन के दौरान ई-पास दे रही हैं. जिसे दिखाकर आप यात्रा कर सकते हैं. अगर आपको भी किसी वजह से इसकी जरूरत पड़ जाए तो जानना जरूरी है कि इसकी क्या प्रक्रिया है.

प्रक्रिया पूरी तरह से आनलाइन

ई-पास बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह से आनलाइन है. इससे आप एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा कर सकते हैं. इसके लिए आनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और संबंधित वेबसाइट से इसे कलेक्ट कर सकते हैं. इसमें स्पेसिफिक डेट की भी जानकारी देनी होती है और यह भी कहां से कहां तक की यात्रा आपको करनी है.

इसे कोई इनडिविजुअल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में या कोई कर्मचारी आर्गनाइजेशन के काम की वजह से अप्लाई कर सकता है.

जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया…

महाराष्ट्र

https://covid19.mhpolice.in/registration

कर्नाटक

https://sevasindhu.karnataka.gov.in/Sevasindhu/English

केरल

https://pass.bsafe.kerala.gov.in/

गुजरात

https://www.digitalgujarat.gov.in/Citizen/CitizenService.aspx

वेस्ट बंगाल

https://www.wb.gov.in/

पंजाब

https://epasscovid19.pais.net.in/

गोवा

https://www.goaonline.gov.in/

हिमाचल प्रदेश

https://covid19epass.hp.gov.in/applications/epass/apply

जे एंड के

https://serviceonline.gov.in/login.do?state_code=1&OWASP_CSRFTOKEN=SV32-B7OM-DFWJ-763P-LWBH-3FXY-6H0P-CPIL

झारखंड

https://epassjharkhand.nic.in/public/pan_reg.php

उत्तर प्रदेश

https://164.100.68.164/upepass2/Apply.aspx

चंडीगढ़

https://admser.chd.nic.in/dpc/SearchReports.aspx

बिहार

https://serviceonline.bihar.gov.in/resources/homePage/10/loginEnglish.htm

दिल्ली

https://59.180.234.21:8080/movementservices/login.htm

उत्तराखंड

https://policecitizenportal.uk.gov.in/e_pass/Home/Index

तमिलनाडु

https://tnepass.tnega.org/#/user/pass

मध्य प्रदेश

https://mapit.gov.in/COVID-19/applyepass.aspx?q=apply

ओडीशा

https://edistrict.odisha.gov.in/login.do?

असाम

https://eservices.assam.gov.in/login.do?

तेलंगाना

https://epass-svc.app.koopid.ai/epassportal/widgets/dashboard.html

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.