देश के रीयल एस्टेट सेक्टर में बिक्री को लेकर सुस्ती का दौर बना हुआ है. कमजोर मांग से देश के नौ प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर तिमाही में मकानों की बिक्री 9.5 फीसदी गिरकर 52,855 इकाई रही. रीयल एस्टेट से जुड़े ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म प्रॉपइक्विटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है. आर्थिक नरमी और लिक्विडिटी संकट की वजह से खरीदारों की सेंटीमेंट प्रभावित हुई.

यह इस तरह की चौथी रिपोर्ट है, जिसमें 2019 की तीसरी तिमाही में मकान बिक्री में गिरावट दिखाई गई है. इससे पहले, प्रॉपटाइगर और एनारॉक ने जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान मकानों की बिक्री में क्रमश: 25 फीसदी और 18 फीसदी की गिरावट की जानकारी दी थी. वहीं, जेएलएल इंडिया ने एक फीसदी गिरावट की बात कही थी.

प्रॉपइक्विटी के अनुसार, जुलाई-सितंबर 2019 में मकानों की बिक्री 9.5 फीसदी गिरकर 52,855 इकाई रही. एक साल पहले की इसी अवधि में 58,461 मकानों की बिक्री हुई थी.

प्रॉपइक्विटी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक समीर जसूजा ने कहा, “खरीदारों के मकान खरीदने के फैसले को टालने से सितंबर तिमाही में मांग प्रभावित हुई है.” रिपोर्ट में कहा, “आर्थिक नरमी और बाजार में लिक्विडिटी संकट से बिक्री में गिरावट देखी गई.” आंकड़ों के मुताबिक, सात शहरों में मकान बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है जबकि दो शहरों में बिक्री में तेजी आई है.

रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई में जुलाई-सितंबर 2019 के दौरान मकानों की बिक्री सबसे ज्यादा 25 फीसदी गिरकर 3,060 इकाई रही. एक साल पहले की इसी अवधि में 4,080 मकान बेचे गए थे.

मुंबई में मकान बिक्री 22 फीसदी गिरकर 6,491 से 5,063, हैदराबाद में 16 फीसदी गिरकर 5,067 से 4,257, कोलकाता में बिक्री 12 फीसदी घटकर 3,487 से 3,069 जबकि नोएडा में बिक्री 11 फीसदी लुढ़क कर 1,112 इकाई से 990 इकाई रह गई.

इसी प्रकार, बेंगलुरू और ठाणे में भी मकान बिक्री में गिरावट रही. हालांकि, गुरुग्राम में बिक्री सात फीसदी बढ़कर 1,112 इकाई से 1,190 इकाई जबकि पुणे में बिक्री एक फीसदी चढ़कर 14,523 इकाई से 14,669 इकाई हो गई.

