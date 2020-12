Covid-19: कोविड पर सरकारी गाइडलाइंस 31 जनवरी तक रहेंगी जारी, नए तरह के कोरोना वायरस से अलर्ट

Covid-19 Guidelines: कोरोना वायरस की स्थिति पर निगरानी को लेकर सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर के जरिए इस बात की जानकारी दी है. गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के सक्रिय मामलों और संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है. लेकिन वैश्विक स्तर पर संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और ब्रिटेन में वायरस का एक नया प्रकार सामने आने से निगरानी, रोकथाम और सतर्कता पहले की ही तरह बनाए रखने की जरूरत है.

गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन का सावधानीपूर्वक सीमांकन जारी रखा जाए. इन क्षेत्रों में संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए निर्धारित उपायों का सख्ती से पालन किया जाए. कोविड से जुड़े उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए और उन्हें सख्ती से लागू किया जाए. इसके साथ ही विभिन्न गतिवधियों के संदर्भ में सुझाई गई प्रक्रिया (एसओपी) का पूरी गंभीरता से पालन किया जाए.

एमएचए ने राज्यों को नए साल के जश्न के लिए अधिक सतर्क रहने के लिए कहा है. सरकार का कहना है कि आने वाले नए साल के जश्न और सर्दियों के मौसम को देखते हुए नए मामलों में उछाल आ सकता है. इसे रोकने के लिए सख्त निगरानी बनाए रखने की जरूरत है. इस मौसम में ज्यादा भीड़ होने से वायरस तेजी से फैल सकता है. इस संबंध में, राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा उचित उपाय किए जा सकते हैं.

इसके पहले नवंबर में सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, उसकी बातें 31 जनवरी तक जारी रहेंगी. इसमें राज्यों द्वारा रात का कर्फ्यू लगाया जाना, किसी शादी या इस तरह के उत्सव में शामिल होने वालों की तय संख्या और ऐसे किसी भी घटनाओं पर रोक जिनमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा हों. इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से जो इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसल हैं, वह आगे भी नए निर्देश तक कैंसल रहेंगी.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मामले 2,77,301 हैं. कुल मामलों के केवल 2.72 फीसदी सक्रिय केस हैं. कुल सक्रिय मामलों में 1389 पिछले 24 घंटे में कम हुए हैं. 1 महीने से ज्यादा वक्त से हर दिन ठीक होने वालों की संख्या नए आ रहे मामलों से ज्यादा रह रही है. देश में कोरेाना के मामलों की रिकवरी रेट बढ़कर 95.83 फीसदी हो चुका है. गौरतलब है कि भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के 20,021 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और 279 लोगों की मौत हुई है. देश में कोरोना से संक्रमण के कुल केस 1,02,07,871 हो चुके हैं, वहीं अब तक 1,47,901 की मौत हुई है.

सरकार ने ब्रिटेन में नए तरह का वायरस आने को लेकर लोगों का अलर्ट किया है. वहीं ब्रिटेन से लौटकर भारत आने वालों से सहयोग भी करने को कहा है. असल में ब्रिटेन में कोरोना का नया प्रकार सामने आने के बाद देश में वहां से बड़ी संख्या में लोग लौटे हैं. इनमें से कई लोगों ने आने के बाद जानकारी नहीं दी. राज्य सरकारें भी अपने यहां आए लोगों से जांच में सहयोग करने की बात कह रही हैं.

