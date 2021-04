Home Isolation Guidelines में केंद्र सरकार ने किया बदलाव, जरूरी दवाइयों और सावधानियों की दी जानकारी

Home Isolation Guidelines: कोरोना महामारी की दूसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है. पिछले 24 घंटे में 3.86 लाख से अधिक कोरोना के नए केसेज सामने आए हैं. इसके अलावा 3498 लोगों की इसके चलते मौत हो गई है. इसके अलावा देश के कई हिस्से में स्वास्थ्य सेवाएं सीमित लोगों को ही मिल पा रही है क्योंकि अस्पतालों में क्षमताएं सीमित हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय इसे लेकर समय-समय पर एडवायजरी जारी करता रहा है. इसी कड़ी में हेल्थ मिनिस्ट्री ने माइल्ड केसेज या बिना लक्षणों वाले कोरोना पेशेंट को होम आइसोलेशन को लेकर गाइडलाइंस संशोधित किए हैं. इसमें न सिर्फ मरीजों के लिए बल्कि उनकी देखभाल करने वाले केयरटेकर के लिए भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं. इसके तहत होम आइसोलेशन में रहने के दौरान अगर सांस लेने में समस्या आती है, ऑक्सीजन लेवल 94 फीसदी से नीचे आता है, सीने में दर्द होता या अन्य कोई समस्या आ रही है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं. होम आइसोलेशन में 10 दिनों तक रहने और लगातार तीन दिनों तक बुखार न आने की स्थिति में होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं और उस समय टेस्टिंग की जरूरत नहीं है.

Follow these revised guidelines issued by @MoHFW_INDIA for home isolation of patients clinically assigned as mild or asymptomatic. @PMOIndia #Unite2FightCorona pic.twitter.com/lt5MKFhVVK

कोरोना की बेलगाम बढ़त जारी, एक दिन में 3.86 लाख से ज्यादा नए मामले, 18+ के लिए अधिकांश राज्यों में टीके नहीं

उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशों से Covid Vaccine मंगाने का लिया फैसला, 4 करोड़ वैक्सीन के लिए जारी होगा ग्लोबल टेंडर

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.