Holi Special Trains: रेलवे ने चलाईं होली स्पेशल ट्रेन, चेक करें अपने शहर का रूट और अन्य डिटेल

होली (Holi) के मौके पर लोगों को अपने घर जाने में दिक्कत न हो, इसके लिए रेलवे होली स्पेशल ट्रेन चलाता है. इस बार भी होली स्पेशल ट्रेनों का एलान हो चुका है. अभी वेस्टर्न रेलवे (Western Railways) और नॉर्दर्न रेलवे (Northern Railways) की ओर से होल स्पेशल ट्रेनों का एलान किया गया है. इस बारे में रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने भी ट्वीट किया है.

वेस्टर्न रेलवे ने 12 स्पेशल ट्रेनों का एलान किया है. इनमें से कुछ की यात्रा 4 मार्च से शुरू हो चुकी है. ये ट्रेन वडोदरा, सिहोर, अहमदाबाद, कोटा, बक्सर, नंदूरबार, उधना, इलाहाबाद, वसई, पनवेल, बांद्रा, पनवेल, सूरत, देवास, उज्जैन और रोहा से होकर गुजरेंगी. वेस्टर्न रेलवे इंदौर से पटना के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चला रहा है. वेस्टर्न रेलवे के ट्वीट के मुताबिक होली स्पेशल ट्रेनें इस तरह हैं-

नॉर्दर्न रेलवे के नए ट्वीट में होली स्पेशल ट्रेनों की कंसोलिडेटेड लिस्ट दी गई है. इसके मुताबिक, 33 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं. ये ट्रेन इस तरह हैं..

यह भी जानकारी सामने आई है कि कुछ ट्रेनों में रेलवे अतिरिक्त कोच भी लगा रही है. होली पर यात्रियों की बड़ी संख्या रहती है. अतिरिक्त कोचों से सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और वेटिंग टिकट यात्रियों को राहत मिलेगी.

