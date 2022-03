Safe Holi Tips: होली खेलनी है तो इन बातों का न करें नजरअंदाज, थोड़ी सी लापरवाही बन जाएगी मुसीबत

होली के दौरान हुडदंग और शोर-शराबे के बीच कई बार हम कुछ जरूरी सावधानियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे कई बार इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है.

आज पूरे देश में होली का फेस्टिवल पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. (Thinkstock photo)

Safe Holi 2022: आज पूरे देश में होली का फेस्टिवल पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. होली को मौजू मस्ती का फेस्टिवल माना जाता है. इसकर तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं. इस दिन जहां लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं, वहीं घरों पर भी कई तरह व्यंजन बनाए जाते हैं. हालांकि होली के दौरान हुडदंग और शोर-शराबे के बीच कई बार हम कुछ जरूरी सावधानियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे कई बार इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है. मसलन केमिकल वाले कलर का इस्तेमाल, स्किन या बालों को प्रोटेक्ट नहीं करना. इस बारे में हमने एनसीआर स्थित क्यूआरजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की प्लास्टिक सर्जरी कंसल्टेंट डॉ. किरणमई अटला से बात चीत के हवाले से कुछ टिप्स दिए हैं. इनका ध्यान रखते हुए हम अपनी होली सेफ कर सकते हैं. कोविड 19 सेफ्टी गाइडलाइंस देश में अभी भी कोरोना पूरी तरह से खत्‍म नहीं हुआ है. ऐसे में होली खलते समय कुछ सावधानियां रखें. संभव है तो मास्‍क पहनकर होली खेलें और छोटे ग्रुप में ही होली मनाएं. अगर किसी को सर्दी खांसी या बुखार है तो उसे दूर रखें या उससे दूर रहें. सूखी होली खेलना ज्यादा सेफ है. हाथों को सेनेटाइज करते रहें. कुछ भी खाने के पहले हाथ अच्छे से साफ करें. हर्बल रंगों का इस्तेमाल होली खेलने के लिए आर्टिफिशियल रंगों की बजाय माइल्ड हर्बल रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए. आर्टिफिशियल रंगों में केमिकल मिले होते हैं, जिनसे स्किन एनर्जी का डर होता है. स्किन पर रंग को रगड़कर मलने से भी नुकसान पहुंचता है. बालों को करें प्रोटेक्‍ट रंग के बालों में अधिक समय तक रहने पर बाल रूखे हो सकते हैं. केमिकल वाले रंग बालों को ड्राई बनाते हैं. होली खेलने से पहले बालों में तेल लगा लें और उसे कवर कर लें. मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल होली खेलने से पहले और होली खेलने के बाद नहाकर स्किन पर मॉइश्चराइजर या नारियल का तेल लगाएं. कानों के नीचे, कानों पर और नाखूनों में भी तेल लगाएं. लिप बाम या वैसलीन का इस्तेमाल अपने होंठों पर लिप बाम लगाएं. इसके लिए आप वैसलीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे होंठ केमिकल्स से सुरक्षित रहेंगे. पूरी बाजू वाले कपड़े पहनें. इससे त्वचा को नुकसान कम पहुंचता है. माइल्ड साबुन का इस्तेमाल त्वचा से रंग निकालने के लिए इसे कसकर रगड़ने से बचें और धोने के लिए माइल्ड साबुन का इस्तेमाल करें. होली खेलने के बाद धूप में ज्यादा न बैठें, इससे स्किन को अधिक नुकसान हो सकता है. भीड़ वाली जगह ना जाएं होली घर के अन्दर ही खेलें और भीड़भाड़ वाली जगह जाने से बचें. पानी में रंग मिलाकर खेलने की बजाय सूखे रंगों से खेलें. कोविड या श्वसन संक्रमण के लक्षण वाले लोग अपना खास ख्याल रखें और बड़ी संख्या में होली खेल रहे लोगों के बीच जाने से परहेज करें.

