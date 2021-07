Dharamshala Flash Flood: धर्मशाला जाने वाले सारी उड़ानें रद्द, कांगड़ा में भी बादल फटा, दो लोग लापता, मौसम विभाग ने दी और बारिश की चेतावनी

Dharamshala, Mcleod Ganj Cloudburst, Flash Flood Latest News Today: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. ताजा खबर ये है कि धर्मशाला के लिए जाने वाली सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. यह जानकारी धर्मशाला एयरपोर्ट के ट्रैफिक इंचार्ज गौरव कुमार ने दी है. उनके मुताबिक उड़ानें रद्द करने का फैसला लगातार खराब चल रहे मौसम और भारी बरसात को देखते हुए किया गया है. इसके अलावा कांगड़ा में भी बादल फटने की खबर है, जिसके बाद वहां दो लोग लापता बताए जा रहे हैं. धर्मशाला से होकर बहने वाली मांझी नदी भी उफान पर है. नदी के किनारे मौजूद दुकानों और घरों को भारी नुकसान होने की खबर है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हालात पर खुद नजर रख रहे हैं. केंद्र सरकार ने बचाव और राहत के काम में मदद के लिए NDRF की टीमें भी भेजी हैं. इस बीच चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों में अभी और बारिश होने की चेतावनी दी है. इससे न सिर्फ हालात और बिगड़ने का खतरा है, बल्कि बचाव और राहत के काम में दिक्कत भी बढ़ सकती है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर के जरिए बताया है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से राज्य के हालात के बारे में बात की है और उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है. अमित शाह ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने बचाव और राहत के काम में मदद के लिए NDRF की टीमें भी भेज दी हैं.

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि धर्मशाला और उसके आसपास के इलाकों में करीब 3000 मिलीमीटर बारिश दर्ज रिकॉर्ड की गई है. इस भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से कई घर तबाह हो गए हैं. तमाम पहाड़ी इलाकों से डराने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं. भागसू में बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ आने की बात कही जा रही है. धर्मशाला के अलावा कुल्लू और शिमला में भी भारी बरसात की खबर है.

धर्मशाला में इन दिनों दिल्ली और आसपास के इलाकों से गए सैलानियों की भारी भीड़ है, जिसके कारण अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान होने की आशंका है. प्रभावित इलाकों से सामने आए वीडियों में बाढ़ के पानी में मलबे के साथ साथ कई कारें भी बहती हुई नजर आ रही हैं. स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि भागसू में जो हुआ, उसे बादल फटना नहीं कहा जा सकता. डिप्टी कमिश्नर निपुण जिंदल के मुताबिक अचानक हुई भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड आने से ये हालात बने हैं.

ANI के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बाढ़ के पानी से भागसु नाग गांव की गलियों में खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा है. रामपुर क्षेत्र में झाकरी के करीब राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बारिश की वजह से ब्लॉक कर दिया है.

नीचे दिए गए वीडियो में दिखाई देता है कि, धर्मशाला की मांझी नदी से क्षेत्र में करीब 10 दुकानें बह गईं.

हिमाचल प्रदेश वर्तमान में कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी के खतरे का सामना भी कर रहा है. बड़ी संख्या में पर्यटक लोकप्रिय हिल स्टेशन जैसे मनाली और शिमला के साथ नग्गर और जीभी जैसी कम प्रख्यात स्थानों का रुख भी कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुंडु ने शनिवार को चुटकी लेते हुए कहा कि लंबे समय से चल रहा वर्क फ्रॉम होम (WFH) कल्चर अब वक्र फ्रॉम हिमाचल प्रदेश में बदल गया है.

उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य भी मूसलाधार बारिश से परेशान हैं. ANI के विजुअल्स में दिखता है कि भूस्खलन के बाद आए मलबे से चमोली के पास ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 ब्लॉक हो गया. एक दूसरी घटना में, तीन लोग, जिसमें आठ साल का एक लड़का शामिल है, उनकी उत्तराखंड के के एक गांव में मौत हो गई. ऐसा भारी बारिश की वजह से आए भूस्खलन के बाद उनके घर के ढहने के बाद हुआ.

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत का अहम फैसला, नहीं आएंगे राजनीति में, रजनी मक्कल मंदरम हुई भंग

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.