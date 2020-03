दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश और ओलावृष्टि, ट्रैफिक जाम से परेशान हुए लोग

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार की दोपहर को भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है. सुबह से ही राजधानी में बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान सीजन के औसत से ज्यादा 16.4 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ था. मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है. उसके मुताबिक, सुबह साढे 8 बजे नमी का स्तर 88 फीसदी बना हुआ था. मौसम विभाग ने बताया है कि शाम में भी आसमान में बादल रहेंगे और हल्की बारिश होने की उम्मीद है. अधिकारी ने बताया कि अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बने रहने की उम्मीद है.

भारी बारिश की वजह से लोगों को शहर में जगह-जगह ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ा.

Delhi: Water-logging near AIIMS (All India Institute Of Medical Sciences), following rainfall in the national capital today. pic.twitter.com/NLnoJ41z97

