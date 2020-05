देश के हर ब्लॉक में बनेंगे पब्लिक हेल्थ लैब, स्वास्थ्य पर सरकार का बड़ा एलान

आत्मनिर्भर भारत के तहत हेल्थकेयर सेक्टर के रिफॉर्म के लिए सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के अंतिम चरण का एलान किया है. इसमें उन्होंने हेलथकेयर के रिफॉर्म के लिए रोडमैप की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हम इसमें भी अलग अलग सेक्टर के लिए मौके तलाश रहे हैं. इसमें हेल्थ सेक्टर प्रमुख हो सकता है. उन्होंने कहा कि हेल्थ पर आगे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा. शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में हेलथ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम किया जाएगा.

राज्यों को जारी फंड: 4113 करोड़

एसेंशियल आइटम्स: 3750 करोड़

टेस्टिंग लैब और किट्स: 550 करोड़

हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले प्रति व्यक्ति को 50 लाख का इंश्योरेंस

PPEs: 51 लाख

N-95 मास्क: 87 लाख

HCQ टैबलेट्स: 11.08 करोड़

वित्त मंत्री ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में एसेंशियल आइटम्स, टेस्टिंग लैब्स और किट्स के लिए फंड जारी किए जा चुके हैं. टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का विस्तार किया जा रहा है. सरकार ने पिछले दिनों आरोग्य सेतु लांच किया गया है. हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. इसके अलावा पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (PPEs) के इंतजाम किए गए हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपये के बीमा का एलान किया है. एपिडेमिक डीजीज एक्ट में सरकार ने बदलाव भी किया है.

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सभी जिला अस्पतालों में इंफेक्शन डीजीज ब्लॉक बनेगा. रूरल एरिया में अभी लैब नेटवर्क कमजोर है, इसे आगे मजबूत किया जाएगा. ब्लॉक लेवल पर पब्लिक हेल्थ लैब का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस तरह क माहामारी भविष्य में भी आ सकती है, जिसके लिए अभी से तैयार रहना जरूरी है. शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में हेल्थ व वेलनेस सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.