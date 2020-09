हमें कब मिलेगी COVID19 की वैक्सीन, सरकार की इस वेबसाइट पर मिलेगी हर जानकारी

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने सोमवार को कोविड19 के लिए ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल और नेशनल क्लीनिकल रजिस्ट्री को लॉन्च किया. यह वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेश में कोरोनावायरस वैक्सीन के विकास से जुड़ी सूचना उपलब्ध कराएगा. वहीं नेशनल कोविड19 क्लीनिकल रजिस्ट्री भारत में अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों के क्लीनिकल व लैबोरेटरी जांच, इलाज, प्रबंधन प्रोटोकॉल्स और नतीजों से जुड़े आंकड़े इकट्ठे करेगी.

इस मौके पर बोलते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि लोग कोविड19 वैक्सीन के विकास के बारे में जानने के लिए काफी बेचैन हैं. इसलिए वैक्सीन डेवलपमेंट से जुड़ी सभी सूचना एक सरल व पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाननी चाहिए. यह ऑनलाइन पोर्टल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की साइट पर उपलब्ध होगा. हर कोई पोर्टल पर जाकर वैक्सीन से जुड़े रिसर्च-डेवलपमेंट व ​क्लीनिकल ट्रायल्स सबंधी सूचना देख सकता है.

भारत में इस वक्त तीन कोविड19 वैक्सीन क्लीनिकल ट्रायल्स के विभिन्न चरणों में हैं. Oxford University द्वारा विकसित की जा रही और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जाने वाली ‘कोविशील्ड’ वैक्सीन तीसरे और आखिरी चरण के क्लीनिकल ट्रायल्स से गुजर रही है. भारतीय कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन ‘COVAXIN’ दूसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल्स में है और जाइडस कैडिला की वैक्सीन ‘ZyCov-D’ तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल्स कराने के लिए मंजूरी लेने की प्रक्रिया में है.

पोर्टल की लॉन्चिंग के मोके पर डॉ. हर्षवर्धन ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उचित पोषण और शारीरिक गतिविधि की भूमिका का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि खराब न्यूट्रीशन हैबिट्स लोगों, खासकर युवाओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं. केन्द्रीय मंत्री ने विभिन्न पहलों जैसे ईट राइट मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट और पोषण अभियान जैसी पहलों की भूमिका की तारीफ की जो लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में जागरुक कर रही हैं.

