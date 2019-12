Salman Khan: 2019 में सलमान ने हर दिन कमाए 62 लाख! भारत के तीसरे सबसे अमीर सेलिब्रिटी

Happy Birthday Salman Khan: बॉलीवुड स्टार सलमान खान (Salman Khan) आज 54 साल के हो गए हैं. उनकी नई आई ‘दबंग 3’ सिनेमाघरों में अच्छी कमाई कर रही है. इसके अलावा वह बिग बॉस सीजन 13 को भी होस्ट कर रहे हैं. कुल कमाई के मामले में सलमान खान को फोर्ब्स इंडिया ने 2019 की टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में तीसरी पोजिशन पर रखा है. उनसे आगे पहले नंबर पर विराट कोहली और दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार हैं.

फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक, 2019 में सलमान खान की कुल कमाई 229.25 करोड़ रुपये रही. इस आधार पर उनकी प्रतिदिन की कमाई 62 लाख रुपये के आसपास बैठती है. उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्में, टीवी और विज्ञापन हैं. सलमान की लगातार 14 फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई हैं. उन्हें फोर्ब्स इंडिया की इस लिस्ट में 2017 से जगह मिलती आ रही है. 2017 और 2018 में वह क्रमश: 232.83 करोड़ और 253.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ नंबर वन पोजिशन पर थे.

सलमान खान बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन भी चलाते हैं. यह फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल समेत कई सेक्टर्स में सेवा देती है. 2007 में शुरू हुई बीइंग ह्यूमन का मकसद असहाय और वंचित बच्चों की मदद करना है. बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन का एक बीइंग ह्यूमन अपैरल ब्रांड भी है. इस ब्रांड का लाइसेंस मंधाना रिटेल वेंचर्स के पास है और इसके देश और विदेश के विभिन्न शहरों में कई आउटलेट हैं. इसके अलावा सलमान खान यात्रा डॉट कॉम से भी जुड़े हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें सलमान की लगभग 5 फीसदी की हिस्सेदारी है.

फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक, सलमान खान के होम प्रॉडक्शन वाली भारत मूवी उनकी छठीं ऐसी फिल्म रही, जिसने 200 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 325 करोड़ रुपये की कमाई की. बिग बॉस 13 से सलमान की कमाई में लगभग 80 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. सलमान कई ब्रांड्स का विज्ञापन करते हैं. इनमें भारतपे, इमामी, कुकिंग ऑयल के विज्ञापन आदि शामिल हैं.

सलमान खान की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों में सबसे पहला नाम ‘टाइगर जिंदा है’ का है. कैटरीना और सलमान खान की जोड़ी वाली इस फिल्म ने भारत में 438 करोड़ रुपये की कमाई की.

दूसरे नंबर पर हर्षाली मल्होत्रा और करीना कपूर के साथ आई बजरंगी भाईजान है. इसकी भारत में कमाई 433 करोड़ रुपये रही. तीसरे नंबर पर अनुष्का शर्मा और सलमान की जोड़ी वाली सुल्तान है, जिसकी कमाई 421 करोड़ रुपये रही.

