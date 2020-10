गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल का निधन, 92 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पीएम मोदी के गुरू केशूभाई पटेल का निधन हो गया है. वह 92 साल के थे. उन्हें सांस लेने में दिक्कत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कुछ समय पहले वह कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे. उन्होंने 2014 में राजनीति से सन्यास ले लिया था और अभी हाल ही में उन्हें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था.

पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि केशूभाई ने उन्हें और उनके जैसे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है, पीएम मोदी ने उनकी मौत को अपूरणीय क्षति बताते हुए ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने केशूभाई के बेटे भारत से बात कर उन्हें सांत्वना दी है.

Keshubhai mentored and groomed many younger Karyakartas including me. Everyone loved his affable nature. His demise is an irreparable loss. We are all grieving today. My thoughts are with his family and well-wishers. Spoke to his son Bharat and expressed condolences. Om Shanti. pic.twitter.com/p9HF3D5b7y

— Narendra Modi (@narendramodi) October 29, 2020