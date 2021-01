एक शख्स चला रहा था 46 फेक कंपनियां, गिरफ्तार; GST चोरी के बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) अधिकारियों ने एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. यह व्यक्ति 46 फेक कंपनियों को संचालित कर रहा था और इसने 82.23 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) बनाया था. वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को यह जानकारी दी गई. पूर्वी दिल्ली के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कमिश्नरी (CGST) के अधिकारियों ने एक कई तरह की फर्जी कंपनियों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया. इन कंपनियों का इस्तेमाल फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाने के लिए किया जा रहा था.

फर्जी कंपनियों का यह नेटवर्क अरविंद कुमार नामक व्यक्ति चला रहा था, जोकि इनवॉयस अमाउंट का 4 से 4.5 फीसदी कमिशन हासिल करने के लिए फर्जी आईटीसी बना रहा था.

मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, अभी तक की जांच में मालूम चला है कि 46 कंपनियां फर्जी हैं, जिसे कुमार और उसके सहयोगी मिलकर चला रहे हैं. इन कंपनियों किसी भी तरह के व्यापार में शामिल नहीं है. इनका मकसद सिर्फ फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाना है.

मंत्रालय का कहना है कि कुल फर्जी आईटीसी अबतक 82.23 करोड़ रुपये के जनरेट किया गए. यह अमाउंट 541.13 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग के आधार पर हैं. जांच बढ़ने के साथ ही यह रकम और बढ़ सकती है.

मंत्रालय का कहना है कि डाटा एनॉलिटिक्स की गहन जांच के बाद अधिकारियों ने 21 जगहों को चिन्हित किया और 15-17 जनवरी के बीच तलाशी अभियान चलाया. इसमें यह मालूम चला कि फर्जी कंपनियों का नेटवर्क 2017 से संचालित हो रहा है और फर्जी आईटीसी जेनरेट किए जा रहे हैं. कुमार को जीएसटी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया गया है. उसे 31 जनवरी तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.