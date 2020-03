मोबाइल फोन खरीदना हो सकता है महंगा, GST 12% से बढ़ाकर 18% किया गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी (GST) काउंसिल की 39वीं बैठक हुई. बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे. बैठक में मोबाइल फोन पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया गया जिससे इनकी कीमतें बढ़ेंगी. बैठक के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि बैठक में मोबाइल फोन और खास पार्ट्स पर जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. साथ ही में सीतारमण ने बताया कि हाथ और मशीन से बनी माचिस की तिल्लियों पर एकसमान 12 फीसदी की दर से टैक्स लगाने का फैसला हुआ है.

वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बैठक में एयरक्राफ्ट के लिए मेनटेनेंस, रिपेयर और ओवरहोल (MRO) सर्विसेज पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है, यह पूरे इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के साथ है. इसके अलावा बैठक में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सालाना रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 करने का फैसला किया गया है.

इसके साथ वित्त मंत्री ने बताया कि 2017-18 और 2018-19 के लिए सालाना रिटर्न देरी से भरने वाले टैक्सपेयर्स जिनका कुल टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, उन पर लेट फीस नहीं लगेगी.

Coronavirus LIVE updates: देश में कुल मामले 84 हुए, कोरोना से मौत पर सरकार देगी 4 लाख की मदद

इसके साथ वित्त मंत्री ने बताया कि 5 करोड़ से कम कुल टर्नओवर वाले MSME को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GSTR 9C फॉर्म में रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने से छूट दे दी गई है. इसके अलावा सीतारमण ने कहा कि बेहतर क्षमता, बेहतर स्टाफ रिस्पॉन्स, बेहतर सोल्यूशन्स के साथ जीएसटीएन का बेहतर सिस्टम जिसका प्रस्ताव नंदन नीलेकणि ने किया हा, उसके बारे में काउंसिल ने फैला किया है कि इसे जनवरी 2021 की जगह जुलाई 2020 तक पूरा किया जाना चाहिए.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.