फरवरी में GST कलेक्शन लगातार पांचवें महीने 1 लाख करोड़ रु के पार, जनवरी के मुकाबले गिरावट

GST collection in February 2021: फरवरी में जीएसटी (GST) कलेक्शन लगातार पांचवें महीने 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है. समीक्षाधीन महीने में जीएसटी कलेक्शन 7 फीसदी बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. सरकारी आंकड़ों से इसकी जानकारी मिली है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि यह आर्थिक रिकवरी की ओर संकेत करता है. हालांकि, कलेक्शन पिछले महीने में जमा हुए रिकॉर्ड 1,19,875 करोड़ रुपये से कम है.

फरवरी महीने के दौरान जमा कुल जीएसटी रेवेन्यू 1,13,143 करोड़ रुपये रहा है. जिसमें से CGST 21,092 करोड़ रुपये, SGST 27,273 करोड़ रुपये है. फरवरी में IGST 55,253 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 24,382 करोड़ रुपये सामानों के आयात पर इकट्ठा हुए हैं. सेस 9,525 करोड़ रुपये रहा है, जिसमें 660 करोड़ रुपये सामान के आयात पर जमा हुए हैं.

मंत्रालय ने बयान में कहा कि पिछले पांच महीनों में जीएसटी रेवेन्यू में रिकवरी के ट्रेंड पर चलते हुए, फरवरी 2021 के महीने में रेवेन्यू पिछले साल के समान महीने से 7 फीसदी ज्यादा रहा है. मंत्रालय के मुताबिक, महीने के दौरान सामान के आयात से रेवेन्यू 15 फीसदी ज्यादा और घरेलू ट्रांजैक्शन से रेवेन्यू (जिसमें सेवाओं का आयात शामिल है) पिछले साल के समान महीने के दौरान इन स्रोतों से मिले रेवेन्यू के मुकाबले 5 फीसदी ज्यादा है.

