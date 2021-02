जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पर, 1.20 लाख करोड़ रु रहा आंकड़ा

Goods and Services Tax: वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कलेक्शन जनवरी में लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया. वित्त मंत्रालय ने रविवार को इसकी जानकारी दी. मंत्रालय ने कहा कि यह पिछले पांच महीनों में जीएसटी रेवेन्यु कलेक्शन के रुख के अनुरूप है. जनवरी 2021 में जीएसटी कलेक्शन साल भर पहले की तुलना में आठ फीसदी अधिक है.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘जनवरी 2021 में 31 तारीख की शाम छह बजे तक जीएसटी कलेक्शन 1,19,847 करोड़ रुपये रहा. जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का यह सर्वाधिक कलेक्शन है. इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) 21,923 करोड़ रुपये, राज्यों का जीएसटी (एसजीएसटी) 29,014 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) 60,288 करोड़ रुपये (सामानों के आयात से प्राप्त 27,424 करोड़ रुपये सहित) और उपकर यानी सेस 8,622 करोड़ रुपये (माल के आयात पर हासिल 883 करोड़ रुपये सहित) शामिल है.’’

Budget 2021 Live News Updates: बजट का लाइव अपडेट्स

Image: Finance Ministry TwitterGST बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अधिक संख्या के कारण यह आंकड़ा और अधिक हो सकता है. वित्त वर्ष 2019-20 के 12 महीनों में से 9 महीनों में जीएसटी रेवेन्यु कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था. मौजूदा वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन को कोविड19 के चलते झटका लगा.

दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन 1.15 लाख करोड़ रुपये रहा था. बयान में कहा गया कि जीएसटी कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी का ट्रेंड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी को दर्शाता है. इसमें फेक बिलिंग पर लगाम; जीएसटी, आयकर व कस्टम आईटी सिस्टम्स ​जैसे कई स्त्रोतों से डेटा का इस्तेमाल कर गहरा डेटा एनालिटिक्स और प्रभावी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का भी योगदान है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.