सरकार के लिए 8 माह बाद अच्छी खबर, अक्टूबर में GST कलेक्शन एक बार फिर 1 लाख करोड़ के पार

GST कलेक्शन के मामले में सरकार के लिए अक्टूबर राहत भरा रहा. अक्टूबर माह में 1.05 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का GST आया. फरवरी 2020 के बाद अक्टूबर में GST कलेक्शन ने 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है. यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान से सामने आई है. अक्टूबर 2020 में हासिल हुआ रेवेन्यु पिछले साल अक्टूबर में आए 95379 करोड़ रुपये के GST रेवेन्यु से 10 फीसदी ज्यादा है.

मंत्रालय के मुताबिक, अक्टूबर 2020 में ग्रॉस GST रेवेन्यु कलेक्शन 1,05,155 करोड़ रुपये रहा. इसमें 19,193 करोड़ रुपये का CGST, 5411 करोड़ रुपये का SGST, 52540 करोड़ रुपये का IGST (सामान के इंपोर्ट पर हासिल हुए 23,375 करोड़ रुपये समेत) और 8011 करोड़ रुपये का सेस (सामान के इंपोर्ट पर हासिल हुए 932 करोड़ रुपये समेत) शामिल है.

31 अक्टूबर 2020 तक भरे गए GSTR-3B रिटर्न्स की कुल संख्या 80 लाख दर्ज की गई. कोविड19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों को काफी झटका लगा है. लिहाजा GST कलेक्शन भी 1 लाख करोड़ रुपये के मार्क से नीचे आ गया था.

