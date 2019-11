अक्टूबर में भी GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ से कम, सरकार को मिला 95,380 करोड़ का रेवेन्यू

सरकार को जीएसटी (GST) कलेक्शन के मोर्चे पर झटका लगा है. अक्टूबर 2019 में जीएसटी कलेक्शन घटकर 95,380 करोड़ रुपये रह गया. अक्टूबर 2018 में सरकार को जीएसटी से 1,00,710 करोड़ रुपये का रेवेन्यू ​हासिल हुआ था. वहीं, इस साल सितंबर में जीएसटी कलेक्शन 91,916 करोड़ रुपये रहा था.

वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2019 में सरकार को GST से कुल 95,380 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ. इसमें से CGST 17,582 करोड, SGST 23,674 करोड़ और IGST से 46,517 (इसमें 21,446 करोड़ का आयात शुल्क) करोड़ का राजस्व शामिल है.

इसके अलावा, अक्टूबर के दौरान सेस (Cess) से 7607 करोड़ का रेवेन्यू मिला, जिसमें आयात पर 774 करोड़ का सेस को हासिल हुआ. वहीं, सितंबर महीने के लिए 31 अक्टूबर 2019 तक दाखिल हुए GSTR 3B रिटर्न की संख्या 73.83 लाख रही.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को सालाना जीएसटी कलेक्शन का लक्ष्य वित्त वर्ष 2020 के लिए 6.63 लाख करोड़ रुपये रखा है. यह पिछले साल के संशोधित 6.43 लाख करोड़ से अधिक है. फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में कुल जीएसटी कलेक्शन 7.61 लाख करोड़ से अधिक रहा था.

