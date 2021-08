जुलाई में GST कलेक्शन 33% बढ़ा, 1.16 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा आंकड़ा

GST Collection in July: माल एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन जुलाई में 33 फीसदी बढ़कर 1.16 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी. जुलाई के जीएसटी रेवेन्यू के आंकड़ों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी तेजी से हो रही है. जुलाई 2020 में जीएसटी कलेक्शन 87,422 करोड़ रुपये रहा था. इससे पिछले महीने यानी जून 2021 में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से कम यानी 92,849 करोड़ रुपये रहा था.

आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2021 में सकल जीएसटी राजस्व 1,16,393 करोड़ रुपये रहा. इसमें केंद्रीय जीएसटी 22,197 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 28,541 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 57,864 करोड़ रुपये (इनमें से 27,900 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए) और उपकर 7,790 करोड़ रुपये (815 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए) रहा.

जुलाई 2021 में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा एक साल पहले के समान महीने से 33 फीसदी ज्यादा रहा. इसमें 1 से 31 जुलाई तक दायर किए गए जीएसटी रिटर्न के अलावा इसी अवधि के IGST और वस्तुओं के आयात पर जुटाया गया उपकर शामिल है. समीक्षाधीन महीने में वस्तुओं के आयात से राजस्व पिछले साल के समान महीने के मुकाबले 36 फीसदी ज्यादा रहा. वहीं, घरेलू लेनदेन से संग्रह (सेवाओं के आयात सहित) 32 फीसदी ऊंचा रहा.

वित्त मंत्रालय ने कहा कि लगातार आठ महीने तक जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा था. उसके बाद जून 2021 में यह घटकर इससे नीचे आ गया. इसकी वजह जून के कलेक्शन का मई के लेनदेन से संबंध था. मई 2021 के दौरान कोविड-19 की वजह से ज्यादातर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ था.

मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 से संबंधित अंकुशों में ढील के साथ जुलाई का जीएसटी संग्रह का आंकड़ा एक बार फिर एक लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया. इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी तेजी से हो रही है.

