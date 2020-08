जुलाई में GST कलेक्शन घटा, 87,422 करोड़ रुपये रहा आंकड़ा

GST collection in july: जुलाई महीने में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह जून के 90,917 करोड़ रुपये से घट कर 87,422 करोड़ रुपये पर आ गया. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में शनिवार को इसकी जानकारी दी. हालांकि, जुलाई का संग्रह मई के 62,009 करोड़ रुपये और अप्रैल के 32,294 करोड़ रुपये से अधिक है. मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक जुलाई 2020 में ग्रॉस जीएसटी राजस्व संग्रह 87,422 करोड़ रुपये रहा, जिसमें केंद्रीय जीएसटी (CGST) 16,147 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (SGST) 21,418 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (IGST) 42,592 करोड़ रुपये रहा.

एकीकृत जीएसटी में वस्तुओं के आयात पर जमा हुए 20,324 करोड़ रुपये कर शामिल है. महीने के दौरान सेस से 7,265 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. जुलाई में जीएसटी से प्राप्त राजस्व साल भर पहले के समान महीने के मुकाबले 86 फीसदी है. मंत्रालय ने कहा कि हालांकि जुलाई का जीएसटी संग्रह जून की तुलना में अधिक है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जून में बड़ी संख्या में करदाताओं ने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 से संबंधित करों का भुगतान किया था.

करदाताओं को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर फरवरी, मार्च और अप्रैल में जीएसटी भुगतान से राहत प्रदान की गई थी. यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि पांच करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को सितंबर 2020 तक रिटर्न दायर करने की मोहलत है.

