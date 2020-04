मार्च में GST कलेक्शन घटा, 1 लाख करोड़ से कम रहा आंकड़ा

मोदी सरकार ने मार्च में 97,597 करोड़ रुपये का GST कलेक्शन किया है. यह फरवरी में हुए 1.05 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी कलेक्शन से कम है. वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी किए गए अपने बयान में कहा कि मार्च 2020 में ग्रॉस GST रेवेन्यु 97,597 करोड़ रुपये रहा. इसमें से CGST 19,183 करोड़, SGST 25,601 करोड़, IGST 44,508 करोड़ (जिसमें 18,056 करोड़ आयात पर जमा हुए हैं) और सेस 8,306 करोड़ रुपये ( जिसमें 841 करोड़ आयात पर हैं) रहा. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, 31 मार्च तक फरवरी महीने के लिए फाइल किए गए GSTR 3B रिटर्न फॉर्म की कुल संख्या 76.5 लाख रही. यह पिछले महीने के आंकड़े से कम है.

इससे पहले लगातार चार महीने GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा था. फरवरी में 1.05 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी कलेक्शन हुआ था. हालांकि यह जनवरी 2020 में आए 1.10 लाख करोड़ रुपये के कलेक्शन से फरवरी माह का कलेक्शन कम था.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर महीने में GST कलेक्शन 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा था. नवंबर 2019 में यह आंकड़ा 1,03,492 करोड़ रुपये रहा था. वहीं अक्टूबर महीने में GST कलेक्शन 95,380 करोड़ रुपये था, जिससे मार्च महीने का कलेक्शन ज्यादा है.

सरकार ने जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज की हैं. टैक्स चोरी के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है. जो लोग फर्जी बिल के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ जांच में तेजी लाई जा रही है.

मार्च के आंकड़ों के साथ पूरे साल के जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले केवल 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. जबकि घरेलू ट्रांजैक्शन के लिए जीएसटी में वित्त वर्ष 2020 में पिछले साल के रेवेन्यु के मुकाबले 8 फीसदी की ग्रोथ हुई है. दूसरी तरफ, माल के आयात पर जाएसटी में पिछले साल के मुकाबले 8 फीसदी की गिरावट आई है.

इससे पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2020 के आखिरी तीन महीने के जीएसटी कलेक्शन के लक्ष्य को बढ़ा दिया था. यह पिछले महीनों में कम जीएसटी कलेक्शन की वजह से किया गया था. जनवरी और फरवरी के लिए जीएसटी कलेक्शन के लक्ष्य को बढ़ाकर 1.15 लाख करोड़ रुपये किया गया था, जबकि मार्च महीने के लिए इसे 1.25 लाख करोड़ रुपये तय किया गया था.

