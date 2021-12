Life Certificate: पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, अब ये है डेडलाइन

Life Certificate: पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. इसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया है. इसका मतलब है कि जिन पेंशनर्स ने अब तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है, उनके पास इसके लिए लगभग एक महीने का समय और है. दरअसल, सभी पेंशनर्स को साल के अंत में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना अनिवार्य होता है. इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही उनकी पेंशन आगे जारी रखी जाती है. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करते हुए इसकी घोषणा की है.

डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने कहा है, “अलग-अलग राज्यों में कोविड-19 महामारी ने बुजुर्गों की एक बड़ी आबादी को प्रभावित किया है. इसे ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की मौजूदा समय सीमा 30 नवंबर 2021 को आगे बढ़ाया जाए. अब केंद्र सरकार के सभी पेंशनर्स 31 दिसंबर 2021 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इस विस्तारित अवधि के दौरान पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान जारी रहेगा.” मेमोरेंडम में कहा गया है कि इस फैसले से उम्मीद है कि बैंकों में भीड़ कम होगी और इसके साथ ही कोविड -19 महामारी के दौरान लोग अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हुए कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का पालन कर सकेंगे.

बता दें कि सरकार ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए कुछ दिनों पहले ही एक यूनिक फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (‘Unique’ Face Recognition Tech) लॉन्च किया है. फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी चेहरा पहचानने वाली एक खास तकनीक है. यह पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट के प्रुफ के तौर पर काम आएगी. कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च करते हुए कहा कि इससे रिटायर्ड और बुजुर्ग पेंशनर्स को काफी सहूलियत होगी. चेहरा पहचानने वाली इस टेक्नोलॉजी की मदद से पेंशनर्स के जीवित होने की पुष्टि की जा सकेगी.

