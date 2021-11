Rahul Gandhi Attacks Modi:कृषि कानूनों को वापस लेना होगा,मेरे ये शब्द लिख लें- राहुल ने ट्वीट किया पुराना वीडियो

कृषि कानूनों के खात्मे के फैसले के ऐलान के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना एक पुराना वीडियो पोस्ट रीट्वीट करते हुए लिखा , ”देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया. अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो. जय हिंद, जय हिंद का किसान. राहुल का यह पुराना वीडियो इसी साल 14 जनवरी का है. राहुल इसमें कह रहे हैं, ”मैं किसानों के साथ खड़ा हूं और रहूंगा. मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिए. यह सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर होगी.राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार के कृषि कानून का विरोध करते रहे हैं. वह किसानों के प्रदर्शन में भी कई बार शामिल होने पहुंचे थे.

PM Modi Big Announcement: प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी केंद्र सरकार, पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का किया ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है. लेकिन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के संयुक्त संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि विरोध प्रदर्शन सिर्फ नए कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं बल्कि फसलों के लाभकारी दाम की वैधानिक गारंटी के लिए भी था, जिस पर अभी भी कुछ फैसला नहीं हुआ है.संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एसकेएम तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के सरकार के फैसले का स्वागत करता है लेकिन वे संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने तक इंतजार करेंगे.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर तंज करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया है. ओवैसी एक शेर में लिखा है, दहन पर हैं उन के गुमाँ कैसे-कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे-कैसे, ज़मीन-ए-चमन गुल खिलाती है क्या-क्या, बदलता है रंग आसमाँ कैसे-कैसे.”

ओवैसी ने लिखा है, ”कृषि कानून शुरू से ही असंवैधानिक था. सरकार के अहंकार के कारण किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा. अगर सरकार बाल हठ नहीं करती तो 700 से ज्यादा किसानों की जान नहीं जाती. किसान आंदोलन को बधाई. पंजाब और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पतली हालत को देखते हुए मोदी के पास और कोई विकल्प नहीं था.

Farm Bill Live Updates: विपक्ष ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले पर ऐसे दी प्रतिक्रिया

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किसानों को बधाई देते हुए ट्वीट किया है ,” हर एक किसान को जिसने संघर्ष किया है मेरी ओर से बधाई. यह आपकी जीत है.इस लड़ाई में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी लोगों को प्रति मेरी गहरी संवेदना है.

