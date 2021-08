सरकार ने कोविड-19 को लेकर दी चेतावनी- दूसरी लहर नहीं हुई खत्म, त्योहारों को सावधानी के साथ मनाएं

Covid-19 India: केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि सितंबर और अक्टूबर के महीने महामारी प्रबंधन में महत्वपूर्ण होंगे. केंद्र ने सतर्क किया कि त्योहारों को कोविड-19 उपयुक्त बर्ताव के मुताबिक मनाया जाना चाहिए. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जोर दिया कि देश अभी भी दूसरी लहर के बीच है.

ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा कि वैक्सीन बीमारी को कम करती हैं, उसे रोकती नहीं. इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि टीकाकरण के बाद भी मास्क का इस्तेमाल जारी रखा जाए. भूषण ने कहा कि हमारे देश में हम अभी भी कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच मौजूद है. दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है. और इसलिए हमें सभी जरूरी सावधानियों का पालन जारी रखना है, विशेषकर इस अनुभव को देखते हुए कि हर त्योहार के बाद मामलों में बढ़ोतरी होती है.

भार्गव ने आगे कहा कि आने वाले सितंबर और अक्टूबर के महीने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम कुछ त्योहारों को मनाएंगे. इसलिए त्योहारों को कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ मनाना होगा. सरकार ने कहा कि भारत में 41 जिलों में कोविड-19 का साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा रहा है.

सरकार के मुताबिक, पिछले हफ्ते कोरोना के कुल मामलों के 58.4 फीसदी केरल से सामने आए. उन्होंने कहा कि केरल एकमात्र राज्य है, जहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं. जबकि चार राज्यों में 10,000 से 1 लाख एक्टिव केस हैं. और 31 राज्यों में 10,000 से कम एक्टिव केस मौजूद हैं.

New Drone Rules 2021: रजिस्ट्रेशन से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने की जरूरत खत्म, सरकार ने दी ड्रोन के नए नियमों को मंजूरी

सरकार ने कहा कि अब तक अफगानिस्तान से 400 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया है और उनमें से कुछ कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए गए हैं. संक्रमित लोगों को आइसोलेट किया गया है और उनका इलाज जारी है.

एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 46,164 मामले सामने आए हैं, जिससे भारत में कोविड-19 केस की कुल संख्या बढ़कर 3,25,58,530 पर पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केस बढ़कर 3,33,725 हो गए हैं.

(Input: PTI)

