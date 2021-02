प्राइवेट सेक्टर उत्साह के साथ बढ़ रहा आगे, मिलना चाहिए समान अवसर: PM Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20 फरवरी को कहा कि सरकार भारत के आत्मनिर्भर बनने की यात्रा में निजी सेक्टर को भी समान अवसर उपलब्ध कराना चाहती है. PM Modi ने कहा कि देश की विकास यात्रा में निजी सेक्टर बहुत उत्साह के साथ आगे आ रहा है. प्रधानमंत्री ने ये बातें सरकारी थिंक टैंक NITI Aayog के गवर्निंग काउंसिल बैठक में कही. नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में कहा कि निजी सेक्टर देश की विकास यात्रा में उत्साह के साथ आगे आ रहा है. ऐसे में सरकार होने के नाते प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में उतना ही अवसर भी देना है.

पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य न सिर्फ देश की जरूरतों के लिए पैदा करना है बल्कि दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करना है. उन्होंने कहा कि इन उत्पादों की गुणवत्ता भी वैश्विक स्तर पर बेहतरीन होनी चाहिए. पीएम मोदी ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए शुरू किए गए पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम) का जिक्र करते हुए कहा कि देश में मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए यह बेहतरीन अवसर है. राज्यों को पीएलआई स्कीम का पूरा फायदा उठाना चाहिए और अपने राज्य में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करना चाहिए.

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में खेती से लेकर पशुपालव व मत्स्यपालन में एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाया गया. इसके चलते कोरोना के समय में देश के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में बड़ी बढ़ोतरी रही. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया जिसके कारण देश को सफलता मिली. प्रधानमंत्री मोदी ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, उससे देश के मूड का पता चलता है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और समय बर्बाद नहीं करना चाहता है.

