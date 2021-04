Fight Against Corona: घर के बाहर ही नहीं, भीतर भी मास्क लगाना है जरूरी, जानिए क्यों दी जा रही है ऐसी सलाह

Covid-19 India Update: देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए कुछ जानकार अब घर के बाहर जाने पर ही नहीं, घर के भीतर रहते हुए भी मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं. उनका मानना है कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए अब एहतियात के तौर पर उठाए जाने वाले कदमों का दायरा और बढ़ाना जरूरी हो गया है.

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) और जानेमाने हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. वी के पॉल ने यह सलाह सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. डॉ पॉल ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग अपने घरों के अंदर भी मास्क पहनना शुरू कर दें. डॉ पॉल ने कहा कि अगर घर के अंदर एक भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति मौजूद है, तो उसका मास्क पहनना जरूरी है, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों को संक्रमित होने से बचाया जा सके. इसके साथ उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों मेहमानों को बुलाने से भी बचें.

डॉ. पॉल ने बताया कि समय आ गया है कि हम अपने घरों के अंदर भी मास्क पहनना शुरू कर दें. उन्होंने कहा कि हम इसे घर के बाहर पहनने को बारे में बात करते हैं, लेकिन जिस तरह संक्रमण फैला है, यह बेहतर होगा, कि हम मास्क को अपने घरों के अंदर पहनें, अगर हम किसी के साथ बैठ रहे हैं. उन्होंने कहा कि लेकिन, अगर घर में कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को मास्क जरूर पहनना चाहिए और घर के अंदर दूसरे लोगों का भी मास्क पहनना जरूरी है. इसके साथ पॉजिटिव व्यक्ति को एक अलग कमरे में रखना चाहिए.

उनका बयान The Lancet जरनल में छपे एक नए असेसमेंट के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि इस बात को साबित करने का मजबूत प्रमाण है कि SARS-CoV-2 वायरस जो कोरोना फैलाता है, वह मुख्य तौर पर हवा के जरिए फैलता है. पॉल ने आगे कहा कि लोगों को अपने घरों से गैर-जरूरी बाहर निकलने से बचना चाहिए और घरों पर मेहमानों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए.

तमिलनाडु सरकार ने Sterlite प्लांट को चार महीने के लिए खोलने की दी इजाजत, कोरोना संकट में मेडिकल ऑक्सीजन का होगा उत्पादन

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अगर घरों में आइसोलेशन की पर्याप्त सुविधाएं मौजूद नहीं है, तो लोग आइसोलेशन सेंटर्स जा सकते हैं, जिन्हें कोरोना केयर सेंटर्स के नाम से जाना जाता है. पॉल ने कहा कि अस्पताल में एडमिट हो जाना एकमात्र विकल्प नहीं है. अस्पतालों में मौजूद बेड जरूरतमंद लोगों के लिए हैं.

टीकाकरण के महत्व को बताते हुए, पॉल ने कहा कि हम उभरती हुई स्थिति को देखते हुए कोविड-19 टीकाकरण की गति को धीमा नहीं होने दे सकते हैं. इसे बढ़ाया जाना चाहिए और इस मकसद के साथ, भारत सरकार एक संशोधित टीकाकरण नीति को लाई है. उनका भरोसा है और उन्हें विश्वास है कि इसमें ज्यादा तेजी आएगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.