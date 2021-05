Oxygen Concentrator को लेकर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, पर्सनल यूज के लिए गिफ्ट के रूप में मंगा सकेंगे विदेशों से

देश के कई हिस्सों में कोरोना संकट के चलते ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है. मांग के मुताबिक आपूर्ति न होने के चलते ऑक्सीजन सिलिंडर की किल्लत बढ़ गई है. इसके विकल्प के तौर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर (Oxygen Concentrators) की मांग भी बढ़ रही है. इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने पोस्ट, कूरियर या ई-कॉमर्स पोर्टल्स के जरिए व्यक्तिगत प्रयोग के लिए विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को उपहार के तौर पर मंगाने की मंजूरी दे दी है. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक यह एग्जेंप्शन 31 जुलाई 2021 तक के लिए है. गाइडलाइंस के मुताबिक 1 हजार रुपये से अधिक के गिफ्ट्स पर कस्टम ड्यूटी और 28 फीसदी की इंटीग्रेटेड जीएसटी लगती है. ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक ऐसी मेडिकल डिवाइस है जिसका खास तौर पर होम आइसोलेशन में मौजूद मरीजों और ऑक्सीजन की कमी का सामने कर रहे अस्पतालों में इस्तेमाल किया जा सकता है.

Govt has included import of oxygen concentrators for personal use, through post, courier or e-commerce portals, in the list of exempted categories, where Customs clearance is sought as ”gifts”. This exemption is valid till 31 July 2021: Ministry of Commerce & Industry pic.twitter.com/yEUFgPjTai

मंत्रालय द्वारा जारी फैसले के मुताबिक कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बढ़ती मांग को देखते हुए इसे एग्जेम्पेटड कैटेगरी में डाल दिया है. इस सूची में शामिल वस्तुओं को कस्टम क्लियरेंस के समय उपहार के तौर पर माना जाता है. सरकार के इस फैसले से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पोस्ट, कूरियर या ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए विदेशों से भी गिफ्ट के तौर पर मंगा सकते हैं.

What is Oxygen Concentrator: क्या है ऑक्सजीन कंसंट्रेटर? कोरोना संकट में कितना फायदेमंद?

ऑक्सजीन कंसंट्रेटर एक मेडिकल डिवाइस है, जो आसपास की हवा से ऑक्सीजन को एक साथ इकट्ठा करता है. पर्यावरण की हवा में 78 फीसदी नाइट्रोजन और 21 फीसदी ऑक्सीजन गैस होती है. दूसरी गैस बाकी 1 फीसदी हैं. ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस हवा को अंदर लेता है, उसे फिल्टर करता है, नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ देता है और बाकी बची ऑक्सीजन मरीजों को उपलब्ध कराता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.