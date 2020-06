विदेश से आने वालों को रोजगार भी दिलाएगी सरकार, स्किल का पता लगाने के लिए ‘SWADES’ लॉन्च

वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission) के तहत विदेशों से भारत लौट रहे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने एक पहल की है. सरकार ने SWADES (स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर इंप्लॉयमेंट सपोर्ट) इनीशिएटिव लॉन्च किया है. इसके जरिए भारत लौटने वाले नागरिकों की स्किल मैपिंग की जाएगी, यानी यह पता किया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति किस हुनर में माहिर है. SWADES कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय (MSDE), नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त पहल है. इसका मकसद क्वालिफाइड नागरिकों का उनके स्किल्स व अनुभव के आधार पर डेटाबेस तैयार करना है. इससे भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग की पूर्ति भी हो सकेगी.

पूरी दुनिया में COVID-19 की वजह से आर्थिक गतिविधियां काफी प्रभावित हुई हैं. हजारों वर्कर्स को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी है और सैकड़ों कंपनियां बंद हो रही हैं. भारत लौट रहे नागरिकों को भविष्य में रोजगार अवसरों को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है. इसी को देखते हुए सरकार ने यह पहल की है. देश में वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 57000 से ज्यादा लोग वापस आ चुके हैं.

SWADES से मिली जानकारी को देश में उपयुक्त प्लेसमेंट अवसरों के लिए कंपनियों से साझा किया जाएगा. देश लौट रहे नागरिकों को ऑनलाइन SWADES स्किल कार्ड भरना होगा. राज्य सरकारों, उद्योग संघों और नियोक्ताओं सहित प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा के माध्यम से देश लौट रहे नागरिकों को उपयुक्त रोजगार अवसर प्रदान किए जाने के लिए यह कार्ड एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क तैयार करने में मदद करेगा. प्रॉजेक्ट के क्रियान्वयन में MSDE का कार्यान्वयन संगठन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) सहयोग कर रहा है.

विभिन्न देशों से वापस लौटने वाले नागरिकों के आवश्यक विवरण इकट्ठा करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म www.nsdcindia.org/swades पर उपलब्ध होगा. फॉम में व्यक्ति के कार्य क्षेत्र, नौकरी का शीर्षक, रोजगार, अनुभव के वर्ष से जुड़ी डिटेल्स जैसी जानकारी रहेगी. फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी प्रश्न के जवाब एवं नागरिकों की हरसंभव सहायता के लिए एक टोल फ्री कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है.

SWADES Skill Form (online) 30 मई 2020 को लाइव हुआ था और 3 जून दोपहर 2 बजे तक इस पर लगभग 7000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. अब तक जितने आंकड़े एकत्र किये गए हैं, उसके आधार पर संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, कतर और सऊदी अरब ऐसे शीर्ष देश हैं, जहां से सबसे ज्यादा भारतीय नागरिक वापस आए हैं. स्किल मैपिंग के अनुसार, ये नागरिक वहां मुख्य रूप से तेल और गैस, विमानन, निर्माण, पर्यटन और आतिथ्य, ऑटोमोटिव और एविएशन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत थे. इन आंकड़ो से यह भी पता चला है कि केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा वर्कर्स विदेश से वापस लौटे हैं.

