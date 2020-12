ब्रिटेन और भारत के बीच फ्लाइट्स कैंसिल, नए तरह के कोरोनावायरस को देखते हुए सरकार का कदम

ब्रिटेन (UK) में ‘नए तरह’ के कोरोनावायरस (Coronavirus) के तेजी से फैलने की खबरें सामने आने के बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगाने का फैसला किया है. यह रोक 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी. भारत के नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि फ्लाइट्स पर रोक 22 दिसंबर रात 23.59 बजे से प्रभावी होगी और 31 दिसंबर 2020 की रात 23.59 बजे तक लागू रहेगी.

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस अवधि के दौरान भारत से ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइट्स भी अस्थायी तौर पर रद्द रहेंगी. आगे कहा कि एहतियात के तौर पर ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों (22 दिसंबर रात 23.59 बजे से पहले उड़ान भरने वाली या भारत पहुंचने वाली) के यात्रियों को भारतीय एयरपोर्ट पर पहुंचने पर अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट कराना होगा.

ब्रिटेन की राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्‍लैंड में अलग तरह का कोरोना वायरस (स्‍ट्रेन) तेजी से फैल रहा है. भारत के केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और इसे लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है. हमारे देश के वैज्ञानिक इस कोरोना के नए स्ट्रेन के डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए हैं. ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने श्रेणी-4 के सख्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन सामने आया है, जो पूर्व के वायरस के मुकाबले 70 फीसदी अधिक तेजी से फैलता है. कोरोना का यह नया स्‍ट्रेन न केवल ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑ‍स्‍ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल गया है. इस बारे में और अधिक पढ़ें… Coronavirus: तेजी से फैल रहा ‘नए तरह’ का कोरोना वायरस, सरकार अलर्ट! स्वास्थ्य मंत्री बोले- न हों पैनिक

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.