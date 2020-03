कोरोना संकट: साबुन, थर्मल स्कैनर, डिटॉल की कीमतों पर सरकार की पैनी नजर, ज्यादा मांग से कीमत बढ़ने की आशंका

कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट के बीच सरकार साबुन, फर्श एवं हाथ की सफाई वाले क्लीनर और थर्मल स्कैनर जैसी वस्तुओं के दामों पर भी बराबर नजर रखे हुए है. यह बात उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को कही. सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आमतौर पर 22 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी करती है. हाल में इसमें चेहरे पर लगाए जाने वाले मास्क और हैंड सैनेटाइजर को भी जोड़ दिया गया.

पासवान ने कहा, ‘‘हम तीन और वस्तुओं- साबुन, डिटॉल और लाइजॉल जैसे फर्श एवं हाथ साफ करने के लिक्विड क्लीनर के साथ-साथ थर्मल स्कैनर के दामों पर निगाह रखे हुए हैं क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के डर से इनकी मांग बढ़ गई है.’’ इन वस्तुओं के मूल्यों पर देशभर में 114 स्थानों पर नजर रखी जा रही है.

पासवान ने कहा कि यदि इन तीनों वस्तुओं के दाम में तेजी आती है तो सरकार इन्हें भी छह माह के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ले आएगी. उन्होंने कहा कि हैंड सैनेटाइजर और चेहरे पर लगाए जाने वाले मास्क अब आवश्यक वस्तुओं के तहत आते हैं. इनकी कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उपभोक्ता मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में यदि कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार और अधिक उत्पादों के मूल्यों की निगरानी करेगी.

कोरोना वायरस से फिल्म इंडस्ट्री को हो सकता है 800 करोड़ तक का नुकसान, शूटिंग से लेकर रिलीज तक रुकी

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार पांच श्रेणियों के उत्पादों के दाम की निगरानी करती है. इसमें खाद्यान्न श्रेणी में चावल, आटा, गेहूं, दलहन श्रेणी में चना, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, खाद्य तेल श्रेणी में मूंगफली तेल, सरसों तेल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, पाम तेल, वनस्पति, सब्जी श्रेणी में आलू, प्याज, टमाटर और विविध श्रेणी में चीनी, गुड़, दूध, चाय और नमक शामिल हैं. पासवान ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर लोगों के बीच बेहतर जागरुकता है. इसलिए देश में अन्य देशों के मुकाबले इसके विकराल रूप लेने की संभावना कम है.

उन्होंने कहा, ‘‘घबराने की कोई जरूरत नहीं है और हमें खुद की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने चाहिए.’’ यहां शास्त्री भवन में पासवान ने अपने मंत्रालय के प्रवेश और निकास द्वारों पर हैंड सैनेटाइजर मशीनें लगवाई हैं. इसके अलावा लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.