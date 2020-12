Republic Day Parade 2021: इस बार अलग होगा रिपब्लिक डे परेड! कोरोना वायरस के चलते कई बदलाव

Republic Day Parade 2021 During Coronavirus In India: कोरोना वायरस का असर अगले महीने 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर भी दिखने वाला है. रिपब्लिक डे पर होने वाले आयोजनों में कई बदलाव किए गए हैं. अब तक के इतिहास में पहली बार रिपब्लिक डे की परेड लाला किले तक नहीं जाएगी. इसके साथ ही परेड में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को भी कम करके 25 हजार तक सीमित किया गया है. वहीं, इस बार परेड में बच्चों को शामिल होने की अनुमति नहीं है. न्सूज एजेंसी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है.

सूत्रों के मुताबिक कोविड-19 की वजह से इस बार परेड में कई बदलाव किए गए हैं. पहले परेड की लंबाई 8.2 किलोमीटर होती थी जो विजय चौक से लाल किले तक जाती थी. लेकिन इस बार विजय चौक से नैशनल स्टेडियम तक यह 3.3 किलोमीटर ही लंबी होगी.

परेड में मौजूद और हिस्सा लेने वाले सभी लोग मास्क पहनेंगे. एंट्री और एग्जिट गेट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. कोविड बूथ भी बनाए जाएंगे, जिसमें डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे. हर गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग का बंदोबस्त किया जा रहा है. जगह जगह हैंड सेनेटाइजर भी रखे जाएंगे.

जहां हर साल रिपब्लिक डे परेड देखने 1 लाख 15 हजार लोग मौजूद रहते थे वहीं इस बार 25 हजार लोग ही मौजूद रहेंगे. हर बार 32 हजार टिकट बेचे जाते थे इस बार टिकट लेकर 7500 लोग ही शामिल हो पाएंगे.

इस बार परेड के हर दस्ते में कम लोग शामिल होंगे और छोटी-छोटी टुकड़ियां होंगी. कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए गणतंत्र दिवस के आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और सभी कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे. अब तक हर दस्ते में 144 लोग होते थे, लेकिन इस बार 96 लोग ही होंगे.

रिपब्लिक डे परेड में इस बार छोटे बच्चे हिस्सा नहीं लेंगे. 15 साल से ज्यादा उम्र के स्कूली बच्चे ही शामिल होंगे. साथ ही दिव्यांग बच्चे भी इस बार शामिल नहीं होंगे. इस बार खड़े होकर परेड देखने का इंतजाम नहीं होगा. जितनी सीटें होंगी उतने ही लोगों को इजाजत दी जाएगी.

रिपब्लिक डे परेड में इंडियन आर्मी का जो दस्ता हिस्सा लेगा वह अभी आर्मी डे परेड की रिहर्सल कर रहा है. 15 जनवरी को आर्मी डे परेड के बाद रिपब्लिक डे की रिहर्सल होगी. परेड में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के लिए कोविड-बबल बनाया गया है यानी इन्हें जरूरी टेस्ट के बाद आइसोलेट किया गया है. कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है.

