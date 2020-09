प्रधानमंत्री कन्या आयुष योजना: हर बच्ची को 2000 रु वाली स्कीम की जानें हकीकत

केन्द्र सरकार की स्कीम के नाम पर एक नई फर्जी स्कीम चर्चा में है. इसका नाम प्रधानमंत्री कन्या आयुष योजना है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस स्कीम के तहत हर बच्ची को रुपये मिलने वाले हैं. लेकिन यह सच नहीं है. पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने इस तरह की फेक स्कीमों के झांसे में न आने की चेतावनी दी है. पीआईबी फैक्ट चेक ने खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री कन्या आयुष योजना के नाम पर दावा किया जा रहा है कि केन्द्र सरकार हर बच्ची को 2000 रुपये उपलब्ध करा रही है. लेकिन हकीकत में केन्द्र ने इस तरह की कोई स्कीम नहीं चला रखी है. इसलिए इस फर्जी दावे से बचें.

Claim: The government is providing ₹2000 to every girl child under Pradhan Mantri Kanya Ayush Yojana. #PIBFactCheck : This claim is #Fake . There is no such scheme under the central government. Please beware of such bogus schemes! pic.twitter.com/dYLWHul3Kx

इससे पहले फर्जी दावा सामने आया था कि बिजली बिल माफी योजना 2020 के तहत 1 सितंबर से पूरे देश मे सबका बिजली बिल माफ होने जा रहा है. एक फेक न्यूज यह भी सामने आई कि केन्द्र सरकार हर कोविड19 मरीज के लिए हर नगर पालिका को 1.5 लाख रुपये उपलब्ध करा रही है. यह मैसेज वॉट्सऐप पर वायरल हुआ था.

PIB Fact Check केन्द्र सरकार की पॉलिसी/स्कीम्स/विभाग/मंत्रालयों को लेकर गलत सूचना को फैलने से रोकने के लिए काम करता है. सरकार से जुड़ी कोई खबर सच है या झूठ, यह जानने के लिए PIB Fact Check की मदद ली जा सकती है. कोई भी PIB Fact Check को संदेहात्मक खबर का स्क्रीनशॉट, ट्वीट, फेसबुक पोस्ट या URL वॉट्सऐप नंबर 918799711259 पर भेज सकता है या फिर pibfactcheck@gmail.com पर मेल कर सकता है.

