मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, खालिस्तान समर्थक 12 वेबसाइट किया बैन

केंद्र सरकार ने 12 खालिस्तान समर्थक वेबसाइट को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं. यह जानकारी मंगलवार को सूत्रों के हवाले से मिली है. सरकार ने जिन वेबसाइट्स को बंद करने के आदेश दिए हैं, जानकारी के मुताबिक वे सीधे तौर पर गैरकानूनी संगठन सिख फॉर द जस्टिस (एसएफजे) के जरिए संचालित की जा रही थी. इन वेबसाइट्स पर खालिस्तानी के समर्थन में सामग्रियां प्रकाशित हो रही थी.

सरकार के कड़े कदम की जानकारी देने वाले शख्स ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने आईटीएक्ट के सेक्शन 69ए के तहत 12 वेबसाइट्स को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है. ये सभी वेबसाइट्स खालिस्तानी गतिविधियों का समर्थन कर रही थी जिसके कारण यह फैसला लिया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देश में साइबरस्पेश की मॉनिटरिंग की नोडल अथॉरिटी है.

प्रतिबंधित वेबसाइट्स में ओआरजी एक्सटेंशन के साथ SFJ4Farmers, pbteam, seva413, pb4u, sadapind आदि हैं. अब इन वेबसाइट्स पर जाने पर एक संदेश आएगा. इस संदेश में यह सूचित किया गया है कि रिक्वेस्टेड यूआरएल को डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेसंस, भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक प्रतिबंधित कर दिया गया है. अधिक जानकारी के लिए अपने एडिमिनिस्ट्रेटर से संपर्क करें.

ऐसा नहीं है कि यह कार्रवाई पहली बार हो रही है. पिछले साल भी गृह मंत्रालय ने राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के कारण एसएफजे को प्रतिबंधित किया था.एसएफजे अपने अलगाववादी एजेंडे के तहत सिख रेफरेंडम 2020 का प्रचार कर रहा था. केंद्र सरकार ने जुलाई में एसएफजे से जुड़ी 40 वेबसाइट्स को प्रतिबंधित किया था.

