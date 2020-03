GST कलेक्शन लगातार चौथे माह 1 लाख करोड़ के पार, लेकिन जनवरी 2020 से रहा कम

Goods and Services Tax: सरकार ने फरवरी में 1.05 लाख करोड़ रुपये का GST कलेक्शन किया है. यह लगातार चौथा माह है, जब GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, फरवरी में हासिल हुआ GST पिछले साल फरवरी के मुकाबले 8 फीसदी ज्यादा है. हालांकि जनवरी 2020 में आए 1.10 लाख करोड़ रुपये के कलेक्शन से फरवरी माह का कलेक्शन कम रहा.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर माह में GST कलेक्शन 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा था. नवंबर 2019 में यह आंकड़ा 1,03,492 करोड़ रुपये रहा था. वहीं अक्टूबर महीने में GST कलेक्शन 95,380 करोड़ रुपये था.

बयान में कहा गया कि फरवरी 2020 में ग्रॉस GST रेवेन्यु 1,05,366 करोड़ रुपये रहा. इसमें से CGST 20,569 करोड़, SGST 27,348 करोड़, IGST 48,503 करोड़ और सेस 8,947 करोड़ रुपये रहा. 29 फरवरी तक जनवरी माह के लिए फाइल किए गए GSTR 3B रिटर्न फॉर्म की कुल संख्या 83 लाख रही. पिछले माह भी इन फॉर्म का आंकड़ा यह था.

RBI के नियमन में आएंगे सहकारी बैंक, बजट सत्र में बिल को मिल सकती है मंजूरी

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.