RRB: रेलवे में इन पदों पर 1.40 लाख भर्तियां, 15 दिसंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं

Railway Recruitment Boards: कोरोना महामारी के बीच भारतीय रेलवे ने नई भर्तियों के लिए एक बड़ी पहल की है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को यह अच्छी खबर है. दरअसल, भारतीय रेलवे करीब 1.40 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. इसके तहत, इन पदों पर भर्ती के लिए 15 दिसंबर से परीक्षा कराना शुरू करेगा.

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने बताया कि कहा कि रेलवे करीब 1.40 लाख पदों पर भर्ती के लिये 15 दिसंबर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराना शुरू करेगा. उन्होंने कहा कि इन पदों के लिये करीब 2.42 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 35,208 पद गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (एनटीपीसी) जैसे गार्ड, कार्यालय लिपिक, वाणिज्यिक लिपिक और अन्य, 1663 पद पृथक और मंत्रालयी श्रेणी जैसे आशुलिपिक आदि और 1,03,769 पद वर्ग-एक के हैं जिनमें पटरियों का रखरखाव करने वाले, प्वाइंटमैन आदि आते हैं.

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण अब तक परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकी थी. यादव ने कहा, “तीनों श्रेणियों के पदों के लिये कंप्यूटर आधारित परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी और विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी.” यादव ने कहा, “हमनें विभिन्न श्रेणियों में 1,40,640 पदों पर भर्ती के लिये आवेदन आमंत्रित किए हैं. इनकी अधिसूचना कोविड से पहले जारी की गई थी. इन आवेदनों की जांच का काम पूरा हो गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कंप्यूटर आधारित परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी.”

रेलवे की ओर से जारी बयान के अनुसार, रेलवे ​रिक्रूटमेंट बोर्ड सभी अधिसूचित रिक्तियों के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कोरोना महामारी के बीच वे धरातल पर वस्तुस्थिति का आकलन कर रहे हैं. यादव ने कहा कि अब JEE और NEET के लिए परीक्षाएं कराने का अनुभव हमारे सामने हैं. इससे यह तय किया गया कि रेलवे भी अब भ​र्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है. इस संबंध में स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया जा रहा है.

