दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, राजधानी में मानसून 22-23 जून तक पहुंचने की उम्मीद

दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है. भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को बताया कि राजधानी में मानसून 27 जून की सामान्य तारीख से तीन से चार दिन पहले पहुंचने की उम्मीद है. IMD के रिजनल फोरकास्टिंग सेंटर के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिम बंगाल और पड़ोस के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन 19 जून और 20 जून तक दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर आएगा.

उन्होंने कहा कि इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मानसून समय से पहले पहुंचेगा. इसके साथ उत्तराखंड, उत्तर-पूर्व राजस्थान और पूर्वी हरियाणा में भी 22 जून और 24 जून के बीच मानसून पहुंचेगा. इसका मतलब है कि मानसून राष्ट्रीय राजधानी में 22 और 23 जून तक पहुंच जाएगा जो तीन से चार दिन पहले है. IMD ने अनुमान लगाया है कि इस साल उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य वर्षा होगी (103 फीसदी).

श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली में 18 जून और 19 जून को सूखी हवा चलेगी. बुधवार को शहर के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिकॉर्ड किया गया. सफदरजंग जहां से शहर के लिए आंकड़े लिए जाते हैं, वहां अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जो सामान्य से दो डिग्री ज्यादा है. पूसा और पालम में मौजूद मौसम स्टेशन पर अधिकतम तापमान क्रमश: 42.8 डिग्री सेल्सियस और 42.4 डिग्री सेल्सियस रहा. नमी का स्तर 43 और 77 फीसदी के बीच रहा.

मौसम विभाग ने गुरुवार को आसमान में आंशिक तौर पर बादल और तेज हवाएं (30 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के साथ) चलने का अनुमान जताया है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान के 41 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

