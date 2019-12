DGCA ने जारी किया एयरलाइंस का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस डेटा, GoAir पहले नंबर पर

नागरिक विमानन निदेशालय (DGCA) ने नवंबर के लिये एयरलाइंस का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस डेटा जारी किया है. इस डेटा के मुताबिक GoAir का प्रदर्शन सबसे ज्यादा अच्छा रहा है. GoAir की ऑन टाइम परफॉर्मेंस 67.6% फीसदी रहा है, जो घरेलू एयरलाइन कंपनियों में सबसे ज्यादा है. लगातार 15 महीनों से एयरलाइन का प्रदर्शन इस मामले में बेहतरीन रहा है.

DGCA के इस डेटा के मुताबिक, GoAir के बाद दूसरे स्थान पर Vistara है, जिसका ऑन टाइम परफॉर्मेंस 67.4 फीसदी रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरे मंबर पर Air Asia 66.7 फीसदी है. चौथे नंबर पर Indigo है, जिसका ऑन टाइम परफॉर्मेंस 66.2 फीसदी रहा है. इसके बाद Spicejet 56.2 फीसदी के साथ है. इसके बाद Air India(Dom) है जिसका ऑन टाइम परफॉर्मेंस 42.0 रहा.

GoAir के मुताबिक, नवंबर में एयरलाइंस से 14.22 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी और उसे प्रति 10,000 मुसाफिरों पर सिर्फ 0.6 शिकायतें मिली. नवंबर में एयरलाइंस के लोड फैक्टर्स भी सबसे ज्यादा रहे. DGCA की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर के महीने में एयरलाइंस का लोड फैक्टर 92.7 फीसदी रहा जो अक्टूबर के 83.1 फीसदी के मुकाबले ज्यादा था.

GoAir के मैनेजिंग डायरेक्टर जेह वाडिया के मुताबिक उन्हें बहुत खुशी है कि एयरलाइंस ने लगातार 15 महीनों से ऑन टाइम परफॉर्मेंस की सूची को टॉप किया है. इसके साथ उन्होंने कहा कि GoAir समय और किफायती रहने पर ध्यान देती है और इस पर काम करती है. उन्होंने अपनी पूरी टीम का एयरलाइंस की इस उपलब्धि के लिये धन्यवाद भी किया.

मदर डेयरी का दूध 3 रुपये/लीटर तक महंगा, नई कीमतें रविवार से लागू

वर्तमान में GoAir 325 से ज्यादा डेली फ्लाइट्स का संचालन करती है. GoAir 25 घरेलू डेस्टिनेशन के लिये उड़ानें भरती है जिसमें अहमदाबाद, आइजोल, बागडोगरा, बेंगलुरू, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, कन्नूर, लेह आदि शामिल हैं. एयरलाइंस 8 अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन के लिये उड़ानें भरती है जिसमें फुकेट, माले, अबु धाबी, दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर, कुवैत आदि शामिल हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.