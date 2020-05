Glenmark ने COVID-19 दवा के ट्रायल का तीसरा दौर किया शुरू, जुलाई-अगस्त तक सामने आएगा रिजल्ट

ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स (Glenmark Pharmaceutical) ने भारत में एंटीवायरस टैबलेट Favipiravir के क्लीनिकल ट्रायल्स का तीसरा चरण शुरू कर दिया है. इस दवा के कोरोनावायरस (Coronavirus) के इलाज का हथियार बनने की उम्मीद है. ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लेनमार्क ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) से अप्रैल के आखिर में इस ट्रायल के लिए मंजूरी ली थी. ग्लेनमार्क भारत में पहली फार्मा कंपनी है, जिसे नियामक ने कोविड19 मरीजों पर दवा का ट्रायल शुरू करने की अनुमति दी है.

ग्लेनमार्क ने बयान में कहा है कि Favipiravir के क्लीनिकल ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं और भारत में 10 से ज्यादा दिग्गज सरकारी व निजी अस्पताल स्टडी के लिए इनरॉल किए जा रहे हैं. ग्लनेमार्क का अनुमान है कि स्टडी जुलाई या अगस्त तक पूरी हो जाएगी. ट्रायल्स हल्के व कम लक्षणों वाले 150 कोविड19 मरीजों पर रैंडमली होंगे.

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लेनमार्क ने प्रॉडक्ट के लिए एक्टिव फार्मा इंग्रीडिएंट (API) और फॉर्म्युलेशंस को अपनी इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के जरिए सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है. Favipiravir इन्फ्लूएंजा वायरसों से लड़ने में मदद करती है. इसे जापान में नोवल इन्फ्लूएंजा वायरस इन्फेक्शंस के इलाज के लिए मंजूरी मिल चुकी है.

अगर मॉलीक्यूल कमर्शियलाइज्ड होता है तो भारत में यह FabiFlu ब्रांड नेम से बिकेगा. ग्लेनमार्क फॉर्मास्युटिकल्स में क्लीनिकल डेवलपमेंट, ग्लोबल स्पेशियलिटी/ब्रांडेड पोर्टफोलियो की वाइस प्रेसिडेंट व हेड मोनिका टंडन का कहना है कि ग्लेनमार्क के और ग्लेनमार्क के बाहर के कई हेल्थ और मेडिकल एक्सपर्ट COVID-19 मामलों में Favipiravir के प्रभाव को जानने के लिए उत्सुक हैं. हमारा विश्वास है कि स्टडी के परिणाम महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि अभी कोरोनावायरस का कोई प्रभावी इलाज नहीं है. इन ट्रायल्स से जो डेटा हमें मिलेगा, वह हमें कोविड19 के इलाज व प्रबंधन को लेकर एक स्पष्ट दिशा में संकेत देगा.

ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स में इंडिया फॉर्म्युलेशंस, मिडिल ईस्ट व अफ्रीका के लिए प्रेसिडेंट सुजेश वासुदेवन का कहना है कि हमारी कोशिश कोविड19 मरीजों के लिए जल्द से जल्द इलाज लाने और इस महामारी को नियंत्रित करने की है. अगर दवा के क्लीनिकल ट्रायल सफल हो जाते हैं तो हम पूरे भारत में इस दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे. Favipiravir जापान की फूजीफिल्म तोयामा केमिकल कंपनी लिमिटेड की दवा Avigan का जेनरिक वर्जन है. फूजीफिल्म तोयामा केमिकल कंपनी लिमिटेड, फूजीफिल्म कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी है.

