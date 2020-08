CAG: कौन हैं गिरीश चंद्र मुर्मू? देश के बने हैं नए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

Who is Girish Chandra Murmu: गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) बन गए हैं. इससे पहले उन्होंने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था. मौजूदा CAG राजीव महर्षि का कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो रहा है. मुर्मू पिछले साल अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर के एलजी के पद पर आए थे. वे गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अफसर है. वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव के तौर पर अपने रिटायरमेंट से एक महीने पहले उन्हें जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया था.

मुर्मू 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं. वे पहली बार केंद्र में अप्रैल 2015 में व्यय विभाग में ज्वॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर आए थे, जिसके बाद वह एडिशनल सेक्रेटरी बन गए. जून 2016 और दिसंबर 2017 के बीच उन्होंने वित्तीय सेवाएं विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया था. इस दौरान वे पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए इंद्रधनुष प्लान का क्रियान्वयन करने में शामिल थे.

इसके बाद मुर्मू ने राजस्व विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया, जहां वे मई 2018 में स्पेशल सेक्रेटरी बन गए. मार्च 2019 में उन्हें व्यय विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया.

मुर्मू ने एलजी के तौर पर इस्तीफा देने से पहले केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों और 4G इंटरनेट सेवा लागू करने को लेकर हाल ही में कुछ बयान दिए थे, जिन्हें मामले में केंद्र की स्थिति के खिलाफ देखा गया था.

गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जम्म-कश्मीर के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ ली है. वे मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं.

