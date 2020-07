गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में था वांक्षित

Vikas Dubey Encounter: कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में वांक्षित 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार को मुठभेड़ में मारा गया. विकास को गुरुवार को उज्जैन में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के मुताबिक जब पुलिस विकास दुबे को मध्य प्रदेश से कानपुर ला रही थी उस दौरान गा​ड़ी पलट गई. जिसके बाद विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसमें हुई मुठभेड़ में वो मारा गया. विकास को यूपी, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश पुलिस को चकमा देकर दर्शन करने मंदिर पहुंचा था. गिरफ्तारी के बाद विकास से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दो घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उसे मध्यप्रदेश पुलिस ने यूपी एसटीएफ को सौंप दिया था.

बता दें, विकास दुबे कानपुर के बिकरु गांव में 2 जुलाई की रात को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर सुर्खियों में आया था. बीते दिनों पुलिस मुठभेड़ में उसके कुछ साथी मारे गए थे, जबकि कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है. जबकि, विकास दुबे की तलाश की जा रही थी. गुरुवार सुबह वह उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में मिला था. छह दिन की तलाश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था.

एडीजी, कानपुर ने बताया कि विकास दुबे को जब लाया जा रहा था, बर्रा के पास अचानक गाड़ी पलट गई. इस हादसे में चार सिपाही घायल हो गए. इसके बावजूद विकास पुलिस गिरफ्त से बचकर भागने के फिराक में था. उसने एसटीएफ के एक अधिकारी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की. एसटीएफ ने विकास से हथियार रखकर आत्मसमर्पण करने को कहा. इसके बाद भी वह नहीं माना, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में अपराधी विकास दुबे घायल हुआ जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया.

Body of gangster Vikas Dubey who was killed in police encounter today, at LLR Hospital in Kanpur. pic.twitter.com/82X50eFiaJ

इस बीच, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है.

प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, अपराधी का तो अंत हो गया, अपराध और उसको सरंक्षण देने वाले लोगों का क्या? इससे पहले, गुरुवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने दुबे के गिरफ्तारी के लोकर सीबीआई जांच की मांग की थी. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को कानपुर केस में पूरी तरह विफल बताया था.

अखिलेश यादव ने एक हादसे के बाद गैंगस्टर के मारे जाने पर सवाल उठाए हैं. अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, ”दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज़ खुलने से सरकार पलटने से बचाई गयी है.”

