महाराष्ट्र में कोरोना के चलते गंभीर स्थिति, मुख्यमंत्री ठाकरे लगा सकते हैं सख्त लॉकडाउन; नागपुर में 15 मार्च से सिर्फ जरूरी सेवाओं को मंजूरी

महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के की स्थिति तेजी से गंभीर होती जाती रही है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद कहा कि राज्य के कुछ और क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है. इसे लेकर अगले कुछ दिनों में फैसला लिया जाएगा. बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे और नागपुर जिले के कुछ इलाकों में सख्त लॉकडाउन लगाया जा रहा है. ठाणे के कुछ इलाकों में 31 मार्च तक और नागपुर के सिटी पुलिस कमिशनरी में 15-21 मार्च तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया है. सीएम ठाकरे ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद अपील किया है कि जो लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबिल हैं, वे बिना किसी संदेह के इसकी डोज लगवाएं.

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते नागपुर में एक हफ्ते तक के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है. जानकारी के मुताबिक नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा. नागपुर गार्जियन मिनिस्टर नितिन राउत ने इसकी जानकारी दी. लॉकडाउन के दौरान सब्जी, दूध और अत्यंत जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी. जानकारी के मुताबिक यह लॉकडाउन नागपुर सिटी पुलिस कमिश्मर के अंतर्गत आने वाले सभी इलाकों में लगाया जाएगा. राउत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट ऑफिसेज बंद रहेंगे और सरकारी ऑफिसेज 25 फीसदी कैपेसिटी के साथ काम करेंगे. इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान लिक्वर की बिक्री ऑनलाइन होगी. इससे पहले 22 फरवरी को नागपुर में कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे. ठाणे म्यूनिसिपल कमिश्नर ने इससे पहले ही 16 हॉटस्पॉट में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है. ठाणे में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है.

आज 11 फरवरी को महाशिवरात्रि है. इस दिन भक्तगण भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आराधना करते हैं. हालांकि इस बार महाराष्ट्र में कोरोनो संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर मंदिर और बाबुलनाथ मंदिर के दरवाजे दर्शनार्थियों के लिए बंद रहे. त्रयंबकेश्वर मंदिर नासिक और बाबुलनाथ मंदिर मुंबई में स्थित है.

Maharashtra: As #COVID19 cases surge in the state, Trimbakeshwar Temple in Nashik (picture 1, 2 & 3) and Babulnath Temple in Mumbai (picture 4) will remain closed for devotees on #MahaShivaratri

कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं. एक दिन पहले 10 मार्च को 24 घंटे में ही 13,659 मामले सामने आए. इसके अलावा 9913 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया और 54 लोगों की मौत हुई. महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल 22,52,057 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें से 20,99,207 लोग ठीक हो चुके हैं. कोरोना संक्रमण के चलते 52,610 लोगों की मौत हो चुकी है. अभी भी राज्य में 99,008 लोगों कोरोना से संक्रमित हैं. बुधवार को नागपुर में कोरोना के 1710 नए मामले सामने आए और अब जिले में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 12,166 है. नागपुर में अब तक कोरोना के चलते 4417 लोगों की मौत हो चुकी है. नागपुर में अब तक कोरोना के 1,62,053 मामले सामने आ चुके हैं.

