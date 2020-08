पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, 84 साल की उम्र में ली आखिरी सांस; देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक

देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम को निधन हो गया. उनकी मृत्यु की खबर बेटे अभिजीत मुखर्जी ने दी है. 84 वर्षीय प्रणब दा को ब्रेन सर्जरी के चलते 10 अगस्त को दिल्ली छावनी स्थित सेना के रिसर्च ऐंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सर्जरी से पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. सर्जरी के बाद से ही प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर पर थे और गहरे कोमा में चले गए थे. उन्हें फेफड़ों का इन्फेक्शन भी सामने आया था. उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी और रविवार को और बिगड़ गई.

प्रणब मुखर्जी को पिछले साल अगस्त में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. उनकी मृत्यु पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है. पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु पर देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है. इस दौरान पूरे भारत में जिन इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, वहां यह झुका रहेगा.

मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे. अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई अहम फैसले लिए, जिनमें 2008 मुंबई हमलों के दोषी अजमल कसाब, 1993 मुंबई धमाकों के मुख्य आरोपी याकूब मेनन और 2001 में संसद हमलों के मुख्य आरोपी अफजल गुरू को फांसी दिया जाना शामिल है. मुखर्जी की शादी रवींद्र संगीत की निष्णात गायिका और कलाकार शुभ्रा मुखर्जी से हुई थी. शुभ्रा मुखर्जी का 18 अगस्त 2015 को निधन हो गया था. प्रणब दा के परिवार में उनके दो बेटे अभिजीत मुखर्जी, इंद्रजीत मुखर्जी और एक पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं. बेटी शर्मिष्ठा ने पिता की मृत्यु के बाद भावुक ट्वीट किया है.

“সবারে আমি প্রনাম করে যাই”

I bow to all????

Baba, taking the liberty to quote from your favourite poet to say your final goodbye to all.

You have led a full, meaningful life in service of the nation, in service of our people.

I feel blessed to have been born as your daugher. pic.twitter.com/etYfZXzZ1j

— Sharmistha Mukherjee (@Sharmistha_GK) August 31, 2020