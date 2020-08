प्रणब मुखर्जी अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर, बेटे अभिजीत ने निधन की खबरों का किया खंडन

Pranab Mukherjee Health Update: कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी ने गुरुवार को उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा था कि उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है. उन्होंने ट्विटर पर कहा कि पूर्व राष्ट्रपति अभी जीवित हैं और हेमोडायनामिकली स्थिर हैं. अभिजीत ने ट्वीट किया कि मेरे पिता श्री पिता श्री प्रणब मुखर्जी अभी जीवित और हेमोडायनामिकली स्थिर हैं.

My Father Shri Pranab Mukherjee is still alive & haemodynamically stable ! Speculations & fake news being circulated by reputed Journalists on social media clearly reflects that Media in India has become a factory of Fake News .

हेमोडायनामिकली का मेडिकल भाषा में मतलब है कि ब्लड फ्लो स्टेबल है और शरीर के सभी अंगों और टिशू को ऑक्सीजन की स्थिर सप्लाई है.

सोशल मीडिया पर प्रतिष्ठित पत्रकारों द्वारा फैलाई जा रहे अनुमान और फेक न्यूज साफ तौर पर दिखाता है कि भारत में मीडिया फेक न्यूज की फैक्ट्री बन गया है.

आर्मी के रिसर्च एंड रेफ्रेल होस्पिटल ने गुरुवार को बयान जारी किया है कि पूर्व राष्ट्रपति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है. इसमें कहा गया है कि वह गहरी अचैतन्य की व्यवस्था में है, उनके वाइटल पेरामिटर स्थिर हैं और वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं.

84 साल की उम्र वाले भारत रत्न प्राप्त कर चुके प्रणब मुखर्जी को सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था और उन्हें उससे पहले कोरोना पॉजिटिव टेस्ट किया गया था. डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति मंगलवार को बिगड़ गई है और उनमें सुधार के कोई संकेत नहीं दिखे हैं.

पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बुधवार को एक भावुक ट्वीट किया. उन्होंने ट्वीट में कहा कि पिछले साल 8 अगस्त को मेरे लिए सबसे खुशी दिनों में से एक था क्योंकि उनके पिता को भारत रत्न दिया गया था. पूरे एक साल बाद अगस्त को वे गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं. उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भगवान जो भी उनके लिए सबसे अच्छा हो, वह करे और मुझे जीवन के खुशी और दुख को समानता से स्वीकार करने की शक्ति दे. उन्होंने सभी लोगों का उनकी चिंताओं के लिए धन्यवाद भी किया.

