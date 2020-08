पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत बिगड़ी, अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर

Pranab Mukherjee Health Update: पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में बीते दिनों कुछ सुधार के बाद बुधवार को फिर उनकी हालत बिगड़ गई है. आर्मी रिसर्च एंड रेफरल (R&R) अस्पताल की ओर से बुधवार को कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य में गिरावट है, उनके फेफड़ों में संक्रमण दिखाई दिया है. R&R अस्पताल की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य की स्थिति में गिरावट देखी गई है, क्योंकि उनमें फेफड़ों में संक्रमण के लक्षण दिखे हैं. वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर बने हुए हैं और विशेषज्ञों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है.

प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति थे. इससे पहले प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया था, जिसमें कहा जा रहा था कि उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है.

उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति अभी जीवित हैं और हेमोडायनामिकली स्थिर हैं. अभिजीत ने ट्वीट किया कि मेरे पिता श्री पिता श्री प्रणब मुखर्जी अभी जीवित और हेमोडायनामिकली स्थिर हैं. हेमोडायनामिकली का मेडिकल भाषा में मतलब है कि ब्लड फ्लो स्टेबल है और शरीर के सभी अंगों और टिशू को ऑक्सीजन की स्थिर सप्लाई है. उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर प्रतिष्ठित पत्रकारों द्वारा फैलाई जा रहे अनुमान और फेक न्यूज साफ तौर पर दिखाता है कि भारत में मीडिया फेक न्यूज की फैक्ट्री बन गया है.

84 साल की उम्र वाले भारत रत्न प्राप्त कर चुके प्रणब मुखर्जी को सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था और उन्हें उससे पहले कोरोना पॉजिटिव टेस्ट किया गया था.

पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी एक भावुक ट्वीट किया था. उन्होंने ट्वीट में कहा कि पिछले साल 8 अगस्त को मेरे लिए सबसे खुशी दिनों में से एक था क्योंकि उनके पिता को भारत रत्न दिया गया था. पूरे एक साल बाद अगस्त को वे गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं. उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भगवान जो भी उनके लिए सबसे अच्छा हो, वह करे और मुझे जीवन के खुशी और दुख को समानता से स्वीकार करने की शक्ति दे. उन्होंने सभी लोगों का उनकी चिंताओं के लिए धन्यवाद भी किया.

