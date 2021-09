विदेशी पर्यटकों के लिए जल्द खोला जाएगा भारत का दरवाजा, पांच लाख फ्री वीजा देगी सरकार

Covid-19 India: देश में कोविड के मामलों में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए भारत जल्द ही विदेशी सैलानियों के लिए अपना दरवाजा खोल सकता है. लगभग डेढ़ साल से देश में विदेशी पर्यटकों का आना बंद है. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि देश में पर्यटन, आतिथ्य उद्योग और एविएशन सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए पहले पांच लाख विदेशी पर्यटकों को मुफ्त वीजा जारी किया जाएगा. कोरोना महामारी की वजह से मार्च 2020 में लगाए गए लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी विदेशी पर्यटकों को देश में आने देने की संभावित तारीख और तौर-तरीकों को लेकर हितधारकों से बातचीत कर रहे हैं. इसके बारे में अगले 10 दिनों के भीतर एक औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है. देश में COVID-19 के मामले लगातार घट रहे हैं, जिसके चलते यह निर्णय लिया जा रहा है. रविवार को भारत में कोविड के 30,773 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 3.32 लाख है. शनिवार को, भारत का COVID-19 टीकाकरण कवरेज भी 80 करोड़ को पार कर गया.

पर्यटकों को फ्री वीजा 31 मार्च 2022 तक या पांच लाख वीजा जारी करने तक, (जो भी पहले हो) जारी किया जाएगा. पीटीआई के मुताबिक अधिकारी ने कहा, “मुफ्त वीजा देने के फैसले से भारत आने वाले पर्यटकों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है. एक महीने तक चलने वाले ई-टूरिस्ट वीज़ा की लागत विभिन्न देशों के लिए अलग-अलग है, इसकी औसत लागत लगभग 25 डॉलर है. एक साल के लिए मल्टीपल एंट्री ई-टूरिस्ट वीज़ा का चार्ज लगभग 40 डालर है.” कोरोना महामारी की वजह से मार्च 2020 से ई-टूरिस्ट वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा है.

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने आगे कहा है कि पर्यटकों को टीकाकरण जैसे कुछ शर्तों के साथ देश में आने की अनुमति दी जाएगी. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि विदेशी सैलानियों को भारत आने की अनुमति देने का यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. भारत उन कई देशों में शामिल है, जिन्होंने अपना दरवाजा पर्यटकों के लिए खोलना शुरू कर दिया है.

