कोरोना संकट: जब डूब रही थी इकोनॉमी इन अमीरों की रही चांदी, 1 साल में टॉप अरबपतियों की दौलत 39 लाख करोड़ बढ़ी

Forbes India Richest 2020: कोरोना वायरस महामारी के चलते भले ही देश की अर्थव्यवस्था गर्त में पहुंच गई, इस दौर में भी देश के अमीरों की दौलत लगातार बढ़ती रही. देश के टॉप 100 दौलतमंदों की बात करें तो 1 साल पहले की तुलना में उनकी दौलत 14 फीसदी बढ़ गई है. वैल्यू के हिसाब से इनकी दौलत में करीब 51750 करोड़ डॉलर यानी करीब 39 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. Forbes ने India’s 100 Richest 2020 की लिस्ट में यह जान​कारी दी है. मैंगजीन के अनुसार मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल भी सबसे अमीर भारतीय कारोबारी हैं.

बता दें कि साल 2020 में कोरोना साल 2020 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से बुरा साबित हुआ है. कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की सिथति रही. इससे लंबे समय तक कारोबार धंधे बंद रहे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट आ गई. जून तिमाही में इकोनॉमिक ग्रोथ में 24 फीसदी की बड़ी गिरावट रही. शेयर बाजार में इस साल अबतक के रिटर्न की बात करें तो यह फ्लैट रहा है. देश में अभी कोरोना वायरस के मामले 70 लाख के करीब पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा मामलों में यह दूसरे नंबर पर है.

भारतीय अमीरों की जितनी दौलतइस साल बढ़ी, उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ नंबर 1 अमीर मुकेया अंबानी की दौलत में रही. मुकेया अंबानी की दौलत इस साल 73 फीसदी या 3730 करोड़ डॉलर बढ़ी है. 8870 करोड़ डॉलर दौलत के साथ वह 13वें लगातार साल भारत के सयबसे अमीर कारोबारी बने हैं. इस साल जियो प्लेटफार्म और रिलायंस रिटेल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स द्वारा जमकर निवेश हुआ, जिससे आरआईएल का शेयर अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया. कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़कर 16 लाख करोड़ पर पहुंच गया था. रिलायंस ने डिजिटल जियो प्लेटफार्म के लिए 2000 करोड़ डॉलर से ज्यादा फंड जुटाया. जबकि रिलायंस रिटेल से भी 500 करोड़ डॉलर जुटा चुकी है.

अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी की दौलत में इस साल 61 फीसदी बढ़ोत्तरी रही और उनकी कुल दौलत 2520 करोड़ डॉलर हो गई. अडानी ने मुंबई एयरपोट्र में 74 फीसदी स्टेक हासिल किया.

शिव नाडर, चेयरमैन एचसीएल टेक

संपत्ति: 2040 करोड़ डॉलर

आरके दमानी, फाउंडर DMart

संपत्ति: 1540 करोड़ डॉलर

हिंदुजा ब्रदर्स, हिंदुजा ग्रुप

संपत्ति: 1280 करोड़ डॉलर

साइरस पूनावाला, चेररमैन पूनावाला ग्रुप

संपत्ति: 1150 करोड़ डॉलर

पालोनजी मिस्त्री, चेरसरमैन शपूरजी पालोनजी

संपत्ति: 1140 करोड़ डॉलर

उदय कोटक, चेयरमैन कोटक महिंद्रा बैंक

संपत्ति: 1130 करोड़ डॉलर

गोदरेज फैमिली, गोदरेज

संपत्ति: 1100 करोड़ डॉलर

लक्ष्मी मित्तल, चेयरमैन आर्सेलर मित्तल

संपत्ति: 1030 करोड़ डॉलर

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.