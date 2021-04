Forbes India Rich List: ये हैं देश के 10 सबसे अमीर व्यक्ति, गौतम अडाणी की संपत्ति पांच गुना बढ़ी

Forbes India Rich List: मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) देश के सबसे अमीर आदमी के स्थान पर बरकरार हैं. फोर्ब्स ने साल 2021 के लिए भारत के 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची जारी की है. लिस्ट में मुकेश अंबानी पहले नंबर पर बने हुए हैं. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, तीन सबसे अमीर भारतीयों की संपत्ति में कुल मिलाकर 100 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान दोबारा हासिल किया है. उनकी नेटवर्थ 84.5 अरब डॉलर की है. अंबानी गैस और तेल के साथ टेलिकॉम और रिटेल सेक्टर में भी हैं.

गौतम अडाणी सूची में दूसरे स्थान पर हैं. अडाणी की नेट वर्थ 50.5 अरब डॉलर है. उनकी नेटवर्थ में बढ़ोतरी की वजह उनकी कंपनियों के शेयरों में बड़ा उछाल है, जिसमें अडाणी एंटरप्राइजेज और अडाणी ग्रीन एनर्जी शामिल हैं. 2020 से उनकी संपत्ति पांच गुना बढ़ी है. इससे पहले रिटेल किंग राधाकृष्ण दमानी दूसरे नंबर पर थे, जिनकी संपत्ति इस साल बंट गई. उनके भाई गोपीकिशन दमानी पहली बार अपनी होल्डिंग्स के बारे में नई जानकारी के आधार पर अलग से हैं.

सूची में तीसरे स्थान पर शिव नाडर हैं, जिनकी नेटवर्थ 23.5 अरब डॉलर है. वे पिछले साल जुलाई में 9.9 अरब डॉलर रेवेन्यू वाली कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन के पद से हट गए. उनकी जगह उनकी बेटी रोशनी नाडर मलहोत्रा ने ली है.

RBI पॉलिसी से बैंकिंग एंड PSU फंड को मिलेगा फायदा, इन वजहों से मिल सकता है हाई रिटर्न

लिस्ट में चौथे नंबर पर राधाकृष्ण दमानी बने हुए हैं. उनकी नेटवर्थ 16.5 अरब डॉलर है. उनकी लिस्टेड सुपरमार्केट चैन एवेन्यू सुपरमार्ट्स देशभर में 221 DMart स्टोर्स का संचालन करती है. उनके भाई गोपीकिशन भी एक अरबपति हैं.

सूची में पांचवे स्थान पर उदय कोटक हैं. भारत के सबसे अमीर बैंकर की नेटवर्थ 15.9 अरब डॉलर है. उनका बैंक कोटक महिंद्रा बैंक देश के चार सबसे निजी बैंकों में से एक हैं.

सूची में लक्ष्मी मित्तल 14.9 अरब डॉलर के साथ छठें नंबर पर हैं. इसके बाद कुमार बिड़ला 12.8 अरब डॉलर के साथ सातवें नंबर पर आते हैं. सायरस पूनावाला 12.7 अरब डॉलर के साथ आठवें नंबर पर मौजूद हैं. लिस्ट में दिलीप सांघवी 10.9 अरब डॉलर के साथ नौवें और दसवें नंबर पर 10.5 अरब डॉलर के साथ सुनील मित्तल और उनका परिवार है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.