Forbes Celebrities 2019: रोहित शर्मा से 5 गुना ज्यादा कमाते हैं कोहली; अक्षय, सलमान, धोनी, सचिन की कितनी है कमाई

फोर्ब्स (Forbes) इंडिया ने 2019 की 100 सिलेब्रिटी की सालाना सूची जारी की है. इस लिस्ट में टॉप पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हैं. इस साल उन्होंने 252.72 करोड़ रुपये की कमाई की है. क्रिकेट के अलावा विज्ञापन भी उनकी कमाई का मुख्य स्रोत हैं. 2017 से इस लिस्ट में उनका नाम तीन बार आया है.

विराट कोहली ने 2019 में 13 टेस्ट पारी में 826 रन बनाए और वन डे मैच में 1,054 रन बनाए वह इस समय ICC के बल्लेबाजों की रैंकिंग में टेस्ट और वन डे दोनों में पहले पायदान पर बने हुए हैं. कोहली के पास ब्रांड के विज्ञापनों की भी भरमार है. वह उबर, ऑडी, MRF, मान्यवर, Tissot जैसे ब्रांड्स का विज्ञापन कर रहे हैं. One8 जिसे उन्होंने Puma के साथ मिलकर शुरू किया था, उसने 100 करोड़ रुपये के रेवान्यू के आंकड़े को पार कर लिया है. साल 2018 की सूची में वह दूसरे और 2017 में वह तीसरे स्थान पर थे. 2018 में उन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था. सूची के मुताबिक, कोहली की कमाई रोहित शर्मा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रही है. रोहित शर्मा इस लिस्ट में 11 वें स्थान पर हैं. 2019 में उनकी कमाई 54.29 करोड़ रुपये है.

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिनेता अक्षय कुमार हैं जिनकी कमाई 293.25 करोड़ रही है. तीसरे नंबर पर सलमान खान 229.25 करोड़ की कमाई के साथ है. अमिताभ बच्चन लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. इसके अलावा लिस्ट में एमएस धोनी पांचवें स्थान पर, शाहरुख खान छठे स्थान पर, रनवीर सिंह सातवें स्थान पर, आलिया भट्ट आठवें स्थान पर मौजूद हैं.

प्याज का महासंकट: 20-25 रु/ किलो तक आ सकती हैं प्याज की कीमतें, बाजार में जल्द आएगी नई फसल

क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर साल 2013 में रिटायर होने के बाद भी हर साल फोर्ब्स की इस सूची में टॉप 10 में रहे हैं. इस साल वह लिस्ट में नौवें पायदान पर हैं. 2019 में उनकी कमाई 76.96 करोड़ रही है. तेंदुलकर का ब्रांड अभी भी मजबूत बना हुआ है. फोर्ब्स की इस लिस्ट में टॉप 10 में केवल दो महिलाएं शामिल हैं. अभिनेत्री आलिया भट्ट (59.21 करोड़) लिस्ट में आठवें और दीपिका पादुकोण (48 करोड़) दसवें स्थान पर रही हैं. इसके साथ प्रियंका चोपड़ा जोनस 14वें स्थान पर हैं.

फोर्ब्स की 2019 की 100 सिलेब्रिटी की सूची दो पैमानों पर आधारित है- अपने पेशे के जरिये हुई कमाई और इन शख्सियतों के पास मौजूद विज्ञापन और उनकी प्रसिद्धि. इवेंट, प्राइवेट परफॉरमेंस, निवेश पर रिटर्न और स्टेक सेल को इसमें देखा नहीं जाता है. इसमें 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 तक की अवधि के बीच का आंकलन किया जाता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.