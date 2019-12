कोहरे का कहर: 530 फ्लाइट्स में देरी, 30 ट्रेनें भी लेट; कई कैंसल तो कई के रूट बदले

दिल्ली में काहेरे का कहर ऐसा है कि सामान्य जिंदगी थम गई है. कोहरे के कहर से यातायात सेवाएं भी जमकर प्रभाविम हुई हैं. राजधानी में लो विजिबिलिटी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर जहां विमान सेवाएं बाधित हुई हैं, वहीं दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनों पर भी इसका असर हुआ है. घने कोहरे के चलते कई उड़ान और ट्रेनों की आवाजाही में या तो देरी हुई है या उन्हें रद कर दिया गया है. एहतियात के तौर पर कई के मार्ग भी बदले गए हैं.

दिल्ली हवाईअड्डे पर घने कोहरे के कारण सोमवार को विमान संचालन बाधित रहा. एक अधिकारी ने बताया कि दोपहर 12 बजकर 52 मिनट तक 20 विमानों का मार्ग परिर्वितत कर दिया गया, चार उड़ानों को रद्द कर दिया गया और करीब 530 उड़ानों में विलंब हुआ. हवाई अड्डे से विमानों का परिचालन ‘श्रेणी थ्री बी’ परिस्थितियों में किया जा रहा है. इसका अर्थ है कि रनवे दृश्यता रेंज (आरवीआर) 50 से 175 मीटर के बीच है.

जिन 530 उड़ानों में देरी हुई जिनमें 320 प्रस्थान करने वाली उड़ानें और 210 आगमन उड़ानें शामिल हैं. इंडिगो एयरलाइंस ने एक बयान में कहा कि उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण पूरे भारत में हमारी उड़ानों पर असर पड़ा है. हम स्थिति की समीक्षा करते रहेंगे और अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ताजा जानकारियां देते रहेंगे. एयरलाइन ने यात्रियों से घरों से रवाना होने से पहले विमान के उड़ान भरने की जानकारी लेने और उसके ग्राहक सेवा केंद्रों से संपर्क करने का भी अनुरोध किया है.

विस्तारा एयरलाइन ने ट्विटर पर कहा कि दिल्ली में खराब दृश्यता के कारण उसकी दिल्ली-मुंबई उड़ान यूके933 के साथ ही मुंबई-दिल्ली उड़ान यूके996 को रद्द कर दिया गया है. विस्तारा के साथ ही गोएयर, स्पाइसजेट, एयरएशिया इंडिया ने ट्विटर पर कहा कि दिल्ली में घने कोहरे और खराब दृश्यता के कारण उनके विमान संचालन पर असर पड़ सकता है और यात्रियों को हवाईअड्डे के लिए रवाना होने से पहली अपनी-अपनी उड़ानों की स्थिति पता कर लेने की सलाह दी जाती है.

Delhi: Foggy weather conditions at New Delhi railway station. 30 trains are running late due to low visibility in the Northern Railway region. Minimum temperature of 2.5°C was recorded in the national capital, on 29th December (yesterday). pic.twitter.com/M3tADXSieB

सोमवार सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर कुछ मीटर रह गई. इस वजह से उत्तर रेलवे की 30 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही है. कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है.

